Universidad Católica cumple con su misión en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026, ya que en el Claro Arena logró golear a Universidad de Concepción por 5-1. El resultado cabe como anillo al dedo para los Cruzados, que logran aprovechar las igualdades de Huachipato y Coquimbo Unido para quedar como únicos escoltas de la división. Por otra parte, el Campanil deja escapar la oportunidad de escalar a puestos de clasificación internacional.

Con este resultado, Universidad Católica asciende hasta el segundo lugar con 26 puntos, a 10 de Colo Colo que es líder exclusivo, mientras que Universidad de Concepción se estanca en la undécima posición con 19 unidades.

Los goles de U Católica vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Universidad Católica llegó a la fecha 15 con la misión de ganar para aprovechar de la mejor manera los puntos perdidos por Huachipato y Coquimbo, y lo logró con un inspirado Fernando Zampedri que se anotó con un Hat-Trick. A los 24′ minutos del primer tiempo, el Toro quedó mano a mano con el arquero Campanil y marcó el primero de los Cruzados.

En el minuto 40′, el Toro marcaría su duplicado tras un centro de Corral que conectó de cabeza. La alegría cruzada se disiparía siete minutos después, tras un penal cobrado para U de Concepción que logró intercambiar por gol Jeison Fuentealba.

En el segundo tiempo, los Cruzados no querían dejar escapar el resultado y adelantaron sus líneas, y funcionó en la hora de juego, cuando Cuevas mandó un centro desde la izquiera que nuevamente cabeceó Zampedri, quien se llevó la pelota para la casa.

Siete minutos después, Cristián Cuevas se jugó la personal y con un remate de zurda marcó un verdadero golazo para el cuarto de los locales. Mientras que en el minuto 80′, se hizo valer el dicho de “dos cabezasos en el área son gol”, cuando Clemente Montes habilitó a Giani que impactó de cabeza para el quinto definitivo de Universidad Católica.

Estadísticas de U Católica vs U de Concepción

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 15 Universidad Católica 5 1 Half Time : 2 1 Finalizado Universidad de Concepción Fernando Zampedri 24′

Fernando Zampedri 40′

Fernando Zampedri 60′

Cristian Cuevas 68′

Justo Giani 80′ Branco Ampuero 54′ Jeison Fuentealba 45′ Leonel Gonzalez 75′

Leonel Gonzalez 75′ Osvaldo Gonzalez 90′

¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y U de Concepción?

Tanto Cruzados como Camapniles deberán debutar la próxima semana por la fecha 3 de la Copa Chile 2026. Universidad Católica integra el Grupo B junto a Copiapó, San Luis y Everton. Los Cruzados tendrán que viajar hasta el norte para visitar a el León de Atacama el próximo sábado 20 de junio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Por su parte, Universidad de Concepción comparte el Grupo F con Curicó, Rangers y Ñublense. El Campanil debutará de visita ante Rangers el próximo sábado 20 de junio en el Estadio Vicentenario Iván Azócar, en un duelo que iniciará a las 18:00 horas.