Países Bajos y Japón abren la Fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026 este domingo 14 de junio a las 16:00 horas de Chile en el AT&T Stadium de Dallas. El duelo es considerado el más equilibrado y potencialmente explosivo de la primera jornada: los neerlandeses llegan como favoritos pero cargando el trauma de los cuartos de final perdidos ante Argentina en Qatar 2022, mientras que Japón sacudió al mundo hace cuatro años eliminando a Alemania y España en la fase de grupos. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Países Bajos vs Japón, minuto a minuto

La previa del Países Bajos vs Japón

Países Bajos llega a Dallas bajo las órdenes de Ronald Koeman con una plantilla de altísimo nivel europeo. El capitán Virgil van Dijk del Liverpool ancla una defensa. En el ataque, la dupla Cody Gakpo–Donyell Malen busca recuperar el protagonismo perdido tras los últimos torneos. La llave táctica de Koeman pasa por el 4-3-3 y la presión alta desde los primeros minutos, buscando doblegar a Japón antes de que los asiáticos impongan su ritmo.

Japón repite el esquema 4-3-3 con el que revolucionó Qatar 2022, pero con nuevas figuras en su eje creativo. El mediapunta Takefusa Kubo y el interior del Hiroki Ito son los cerebros de un equipo que combina intensidad defensiva con transiciones devastadoras. El delantero Ayase Ueda del Feyenoord es el referente del área y el gran peligro para la zaga neerlandesa. Nunca antes los Samurai Blue habían llegado a un Mundial con tantos jugadores titulares en grandes ligas europeas.

Formaciones de Países Bajos vs Japón

Probable formación de Países Bajos:

Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Micky van de Ven y Jan Paul van Hecke, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders, Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo

Probable formación de Japón:

Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Itō; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Keito Nakamura, Takefusa Kubo, Daizen Maeda; Ayase Ueda

¿Dónde ver Países Bajos vs Japón en vivo?

El duelo entre Países Bajos y Japón se disputará este domingo 14 de junio a las 16:00 horas de Chile en el AT&T Stadium, Dallas. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión y en streaming a través de Disney+ Plan Premium y DGO. El árbitro designado por FIFA es el estadounidense Ismail Elfath.