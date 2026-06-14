Unión La Calera y Universidad de Chile protagonizan uno de los duelos más atractivos de la Fecha 15 del Campeonato Nacional2026. Los cementeros, en su mejor momento de la temporada tras clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga, reciben a un la U castigada por las bajas y obligado a sumar de a tres para no alejarse de los puestos de copas internacionales.

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto. El partido comienza a las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, con Franco Jiménez como árbitro designado.

U La Calera vs U de Chile, minuto a minuto

La previa del U La Calera vs U de Chile

Unión La Calera llega a esta Fecha 15 en el mejor estado anímico posible. El doblete de Carlo Villanueva ante Deportes La Serena (2-0) en la última fecha de la Copa de la Liga les aseguró el pase a semifinales de ese torneo, donde esperan a Coquimbo Unido. El técnico Martín Cicotello consiguió instalar a los cementeros como uno de los equipos más en forma del fútbol chileno.

Antes de la Fecha 15, el DT de La Calera ya anticipó que sus jugadores salen a buscar los tres puntos en casa: “Los puntos van a volver”, declaró en conferencia de prensa, en lo que sonó como una advertencia directa a la U. El historial reciente también favorece a los locales: en la Fecha 5 de la Copa de la Liga, La Calera ya había vencido a la U por 1-0 en el Nicolás Chahuán con gol de Carlos Villanueva.

Universidad de Chile enfrenta este duelo con el condicional de las bajas. Fernando Gago confirmó que Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez no estarán disponibles, y se suma la lesión de Nicolás Fernández, quien abandonó el último partido con molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda.

La U llegó a la Fecha 15 en la novena posición de la tabla con 20 puntos, después de una importante victoria ante Deportes Concepción. Pero la regularidad sigue siendo una asignatura pendiente: los azules mezclan buenos partidos con actuaciones irregulares, algo que Gago aún no ha logrado corregir del todo en su proceso.

Formaciones U. La Calera vs U. de Chile

Formación de Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Cristian Gutiérrez, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Yonathan Andía,Yerko Leiva, Joaquín Soto; Kevin Méndez, Sebastián Sáez, Matías Campos López. DT: Martín Cicotello.

Formación de Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas, Ignacio Vásquez. DT: Fernando Gago.

¿Dónde ver U. La Calera vs U. de Chile en vivo?

El duelo entre Unión La Calera y Universidad de Chile se jugará este domingo 14 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, La Calera. Para Chile, el partido se puede ver por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max.