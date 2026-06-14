Deportes Concepción aprovechó la oportunidad de salir de los puestos de descenso y venció en una lluvia de goles a Deportes Limache en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre el León de Collao y los Tomateros concluyó con un resultado 3-2, que deja sabores diferentes a cada escuadra, ya que uno se aleja de los puestos de peligro y el otro deja escapar la parte alta de la tabla.

Con este resultado, Deportes Concepción cierra la primera rueda con 14 unidades en el décimocuarto lugar y sale de los puestos de descenos tras la derrota de Cobresal. Por su parte, Limache cierra con cuatro derrotas consecutivas su semestre, y queda en el octavo lugar momentáneo con 21 puntos.

Los goles de Concepción vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

El León de Collao planteó un juego ofensivo, debido a la necesidad de ganar para escapar de los puestos del descenso, y consiguió su recompensa de manera tempranera, ya que a los 12′ minutos del primer tiempo Cavalleri centró al área y el balón llegó a los pies de Jorge Henríquez, quien con un remate poderoso marcó la apertura del marcador.

Ante la desventaja, Limache adelantó sus líneas para encontrar la igualdad, la que llegaría en el segundo tieempo. A los 53′ minutos, Daniel Castro remató desde fuera del área y el arquero local dejó rebote, el cual Misael Llantén capturó y entró al arco para el empate momentáneo de la visita.

De manera desesperada, Conepción fue en búsqueda de la ventaja para subir en la tabla, y logró su cometido a los 81′ minutos tras una gran jugada de Ariel Cáceres. El volante del León de Collao encaró dos veces fuera del área y con un derechazo inatajable marcó el 2-1.

En el final del encuentro, la visita salió con todo a buscar el empate, pero dejó muchos espacios en su zaga defensiva y sufrió el tercer gol en contra. Tras una gran pared entre Larrivey y Aldrix Jara, este último anotó entre las piernas del arquero limachino y marcó el tercero del local.

En el último minuto de juego, Limache se despidió del encuentro con un sorpresivo gol de Jean Meneses, quien con un remate de zurda en el área marcó el 3-2 final en el Ester Roa Rebolledo.

Estadísticas de Concepción vs Limache

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 15 Deportes Concepción 3 2 Half Time : 1 0 Finalizado Deportes Limache Jorge Henriquez 13′

Ariel Caceres 81′

Aldrix Jara 90′ Misael Llanten 56′

Misael Llanten 56′ 90′ Marcelo Flores 68′

¿Cuándo vuelven a jugar Concepción y Limache?

Ambas escuadras volverán a ver acción en campo la próxima semana, pero no será por la división de honor del fútbol nacional, sino que será en su debut por la Copa Chile 2026.

Deportes Concepción está integrado en el Grupo H junto a Temuco, Puerto Montt y Huachipato. El debut del León de Collao será de visita ante el cuadro Pije, en un duelo que se disputará el próximo domingo 21 de junio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Germán Becker.

Por su parte, Limache comparte el Grupo A junto a Coquimbo, San Marcos e Iquique. El debut de los Tomateros será de visita el próximo viernes 19 de junio ante San Marcos de Arica, en un duelo que dará inicio a las 20:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn.