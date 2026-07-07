Datos Clave Sanción a Limache: No puede contratar jugadores para el segundo semestre La razón: Infringió un reglamento económico Está en la lucha alta: A cinco puntos de la zona directa a Copa Libertadores

Limache está en plena lucha por los primeros puestos del Campeonato Nacional 2026: pese a que está a 15 puntos del líder Colo Colo, los Tomateros aún se ilusionan con clasificar a una copa internacional, luego de un buen primer semestre en el que solo en el final tuvieron un pequeño bajón que los alejó de la cima, la que en algún momento consiguieron.

No obstante, un severo castigo deja a los Tomateros complicado de cara al segundo semestre de la competición, y puede provocar que derechamente se aleje de sus objetivos.

¿Qué castigo sufrió Limache que puede complicarlo?

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a Deportes Limache con la imposibilidad de inscribir nuevos jugadores para la segunda parte del Campeonato Nacional 2026. La razón es que infringió un reglamento económico que están en las Bases, por lo que se quedará sin refuerzos en esta ventana de invierno.

Según informó el periodista Sergio Godoy Acosta, “el club excedió el 70% límite de gasto en fútbol, de acuerdo con el promedio de los resultados generados durante los últimos tres años -2023, 2024 y 2025″, esto después de una denuncia de la Unidad de Control Financiero.

“Las partidas de los estados financieros auditadas por la UCF al club correspondientes a jugadores y cuerpo técnico del primer equipo, arroja un porcentaje de exceso equivalente al 14,1%, respecto al máximo del 70% permitido”, añadió.

El problema es que tenía dos refuerzos ya amarrados. el uruguayo Tiago Galletto y el paraguayo Hugo Martínez, los que no podrán ver acción bajo este castigo, por lo que seguramente habrá una apelación del club.

¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Limache en el Campeonato Nacional 2026?

Limache vuelve a la acción el viernes 24 de julio a las 20:30 horas ante Colo Colo en el estadio Monumental por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2026.