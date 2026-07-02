Datos Clave La necesidad de Rivero: Tras la lesión de Ramón Martínez, los Tomateros no han podido reemplazar al pivote. Fichaje internacional: Limache ficha a un volante uruguayo proveniente del Avs FS de Portugal, club que descendió como último a final de temporada. ¿El reemplazo perfecto de Martínez?: La contratación de los Tomateros juega en la misma posición con las mismas funciones que el volante lesionado, por lo que puede ser una de las claves para el técnico para realzar a Limache en la segunda rueda.

Deportes Limache fue una de las gratas sorpresas en la primera parte del Campeonato Nacional 2026, ya que hasta la undécima fecha peleaba en la parte alta de la división, pero la salida de figuras y lesiones dejaron al club en el noveno puesto, además de ser eliminados de la Copa de la Liga 2026. Es por esta razón que la escuadra de los Tomateros busca reforzar el plantel de cara a la segunda rueda.

Tras la salida de César Pinares del club por acuerdo mutuo con la dirigencia y la grave lesión que sufrió el paraguayo Ramón Martínez, una rotura de ligamentos cruzados que lo margina por toda la temporada 2026, obliga al técnico Victor Rivero a buscar opciones en el mercado, y encontró a un jugador charrúa con trayectoria internacional que puede llenar el vacío que quedó en el mediocampo.

Limache cierra a fichaje charrúa de trayectori internacional

Durante esta jornada, Deportes Limache anunció en sus medios de comunicación el arribo del volante uruguayo Tiago Galletto. El mediocampista llega proveniente del Avs FS de la Primeira Liga de Portugal. El charrúa descendió con su club, por lo que Limache decidió traer al continente al mediocampista que fue una de las piezas más destacables en el equipo que perdió la categoría.

Durante la temporada 2025/26, Galletto disputó la mitad de los encuentros en la liga lusa, y terminó la temporada siendo parte importante del club. Además, disputó 20 partidos donde no registró goles pero marcó una asistencia. En total jugó 753’ minutos con el club descendido entre liga y copa de Portugal.

Cabe destacar que Galletto tiene 24 años, es formado en River Plate de Uruguay y tuvo pasos por Cerro Largo y el club mencionado en Portugal. También, el jugador charrúa suele desempeñarse como volante defensivo, central o pivote en el once inicial, un espacio que solía ocupar el paraguayo Ramón Martínez. Es por esta razón que las cualidades técnicas del mediocampista son exactamente lo necesarias para que Víctor Rivero pueda reemplazar a Martínez con Galetto, ya que son similares en el campo.