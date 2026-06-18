San Marcos de Arica y Deportes Limache se miden este viernes 19 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn, en lo que será la fecha 3 del Grupo A de la Copa Chile. El duelo tiene una particularidad: mientras San Marcos disputa su tercer partido en el grupo, Limache hace su estreno absoluto en el certamen, incorporándose recién en esta jornada al igual que los otros clubes de Primera División. Los Nortinos llegan urgidos de puntos tras un arranque difícil, mientras que los Limachinos buscan sumar de entrada para no quedar rezagados en la tabla.

No existe historial registrado entre San Marcos de Arica y Deportes Limache en competencias oficiales, lo que convierte este duelo en un debut absoluto entre ambas instituciones. La ausencia de antecedentes directos le agrega incertidumbre a un partido en que ninguno de los dos equipos puede anticipar el juego del rival con referencias previas.

¿Dónde y cómo ver en vivo San Marcos vs Deportes Limache?

El partido no tendrá transmisión por televisión ni streaming. TNT Sports no incluyó este cotejo en su parrilla para el fin de semana de Copa Chile.

TV: Sin transmisión

Sin transmisión Streaming: Sin transmisión

¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Deportes Limache?

Fecha: Viernes 19 de junio de 2026

Viernes 19 de junio de 2026 Hora: 20:00 horas

20:00 horas Estadio: Estadio Carlos Dittborn, Arica

El partido será dirigido por Claudio Díaz, con Ignacio Cerda y Cristóbal Berríos en las líneas y Matías Assadi como cuarto árbitro.

Cómo llegan San Marcos y Deportes Limache a la fecha 3 de la Copa Chile

San Marcos de Arica llega golpeado en confianza. En la Copa Chile, los Nortinos cayeron 4-0 ante Deportes Iquique en la fecha 1 y luego rescataron un empate 0-0 en la fecha 2, lo que los ubica en el segundo lugar del Grupo A con apenas 1 punto. En el torneo de la Primera B, además, vienen de caer 1-0 ante San Luis en Quillota, lo que profundiza la necesidad de sumar en esta jornada para no perder contacto con los puestos de clasificación.

Deportes Limache debuta en la Copa Chile sin haber jugado ningún partido en el grupo, incorporándose en esta tercera fecha como los demás equipos de Primera División. El contexto no es el más favorable: los de Víctor Rivero vienen de caer 3-2 ante Deportes Concepción en el Campeonato Nacional, resultado que deja dudas defensivas de cara a un debut copero que necesita puntos de inmediato para no nacer en desventaja en la tabla.

Formaciones probables para San Marcos vs Deportes Limache

San Marcos de Arica alinearía con un mediocampo amplio que ubica a Adriano Galleguillos y Camilo Melivilú como referencias de ataque.

El once probable del equipo de Iván Sandrock es: Benjamín Tapia; Álvaro Cazula, Cristóbal Guerra, Guillermo Cubillos, Yerko Águila; Boris Sagredo, Camilo Rencoret, Javier Rivera, Nahuel Donadell; Adriano Galleguillos y Camilo Melivilú.

Deportes Limache apostaría por un mediocampo creativo con Jean Meneses como figura, secundado por Vicente Álvarez, Gonzalo Sosa y Daniel Castro en el ataque.

La alineación probable es: Claudio González; Misael Llantén, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Marcelo Flores; Axel Alfonzo, César Fuentes, Jean Meneses; Vicente Álvarez, Gonzalo Sosa y Daniel Castro.