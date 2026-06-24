Datos Clave El jugador apuntado: Se trata de Jean Meneses, actual delantero de Deportes Limache y uno de los futbolistas más desequilibrantes de la temporada, acumulando 7 goles y 10 asistencias en 23 partidos. La postura de Limache: El presidente César Villegas negó contactos formales de Blanco y Negro, tildó los rumores de “rumores sin base” y advirtió que no regalarán a su estrella. Fecha límite: El cuadro “tomatero” le otorgó un plazo perentorio al jugador y a su agente que vence la próxima semana para presentar una oferta formal con las condiciones estipuladas.

Colo Colo comanda las acciones en el plano local con absoluta comodidad, pero el técnico Fernando Ortiz no quiere dejar cabos sueltos para el segundo semestre. En medio de las prioridades del DT por amarrar un arquero y un creador de juego, la gerencia deportiva liderada por Aníbal Mosa comenzó a mover los hilos de manera silenciosa para abrochar a un extremo ofensivo. No obstante, las pretensiones albas chocaron de frente con la directiva de Deportes Limache, escuadra que se aburrió de las especulaciones y le puso un drástico freno de mano a las intenciones del “Cacique”.

El tajante ultimátum de Deportes Limache a Colo Colo por Jean Meneses

Los rumores que vinculaban al exdelantero de Vasco da Gama con un desembarco en Macul escalaron rápidamente. Según los reportes de ADN Deportes, existieron sondeos iniciales con el entorno del futbolista. Sin embargo, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, conversó con AS Chile y desmintió tajantemente cualquier formalidad en el asunto.

“A nosotros como club nadie nos ha contactado. Por ahora son rumores sin base. Si él se quiere ir a Colo Colo, yo le di a él y a su representante un plazo que se cumple la próxima semana. A Colo Colo o al equipo que sea”, disparó con fuerza el timonel limachino.

Villegas fue enfático en señalar que la institución priorizará el compromiso deportivo de cara al sueño de asegurar una histórica clasificación internacional: “Los jugadores que estén acá tienen que estar 100% comprometidos y mentalizados en el objetivo que tenemos”.

Finalmente, advirtió que el club interesado deberá romper el chanchito si quiere quedarse con los servicios de Meneses: “Si se quiere marchar, el club que lo busca tiene que dejar una oferta formal con base en las condiciones que nosotros dejamos estipuladas. Por el momento, no ha llegado nada. Hoy por hoy sigue en Limache”.

Las cartas de Blanco y Negro y el dilema presupuestario en Macul

La movida de Limache le genera una encrucijada a Colo Colo. Curiosamente, la dirigencia alba le había pedido originalmente un plazo de 10 días al representante de Meneses para responder por un “sí o no”, debido a que el presupuesto del Monumental no es infinito y el extremo no asoma como la prioridad número uno de Ortiz.

Ante este nuevo panorama temporal, la mesa de Blanco y Negro se verá obligada a acelerar su decisión o bien mirar hacia la otra alternativa que ha rondado con fuerza las huestes albas: Jordhy Thompson. El formado en el club viene de un buen pasar en el Orenburg de Rusia y desea retornar, aunque su nombre genera división en el directorio por razones extradeportivas y su alto costo económico.

Para dimensionar el escenario, este es el panorama de los extremos que maneja la mesa de negociación:

Extremo en Carpeta Situación Contractual y Realidad Ventajas / Desventajas Jean Meneses Figura en Deportes Limache. Plazo fatal hasta la próxima semana. Gran presente local (7 goles y 10 asistencias). Exigen oferta formal con base en sus condiciones. Jordhy Thompson Perteneciente al Orenburg de Rusia. Formado en casa y desea volver, pero divide al directorio y el costo de salida es muy elevado.

Con el reloj corriendo en su contra, Blanco y Negro deberá definir esta misma semana si activa la billetera por Meneses o desiste definitivamente de la operación para enfocarse en los puestos exigidos por el “Tano”.

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