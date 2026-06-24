Datos Clave La necesidad alba: El DT Fernando Ortiz reconoció públicamente que se reunió con Aníbal Mosa para buscar refuerzos y apuntó directamente a la necesidad de traer a un nuevo arquero. El candidato en la mira: Ignacio González suma bonos para retornar al Monumental, luego de que quedara marginado de las últimas citaciones en Everton y se reportara que su salida es inminente. La advertencia del jugador: El propio “Nacho” confirmó que ya hay clubes interesados en sus servicios y advirtió que si no suma minutos en Viña del Mar, tomará otro rumbo para su carrera.

Colo Colo vive un semestre de ensueño: es el exclusivo líder del Campeonato Nacional 2026 con 10 puntos de ventaja sobre Universidad Católica y exhibe un rendimiento demoledor en su paso por la Copa Chile. Sin embargo, la exigencia en Macul no permite distracciones. El técnico Fernando Ortiz ya afina el plantel de cara a la segunda rueda y detectó una urgencia médica en su retaguardia que obliga a la dirigencia a mirar alternativas en la actual ventana de transferencias. Justo en ese escenario de búsqueda, un remezón en la Quinta Región podría facilitar la llegada de un arquero chileno, con amplia experiencia y formado en la cantera del “Cacique”.

¿Por qué Colo Colo necesita un arquero y qué dijo Fernando Ortiz?

En una extensa entrevista concedida al programa Todos Somos Técnicos, el estratega albo reconoció que, pese al excelente nivel del juvenil Gabriel Maureira, la situación física de Fernando de Paul alteró los planes del cuerpo técnico.

El “Tano” transparentó que ya se sentó a dialogar con Aníbal Mosa sobre la llegada de nuevas piezas que vengan a sumar jerarquía al plantel. Al referirse específicamente al arco, Ortiz lanzó un mensaje clarificador:

“No sabemos si Fer Paul va a regresar de la mejor manera o como estaba. Es una incertidumbre. Ahí es donde hago hincapié en que quizás es necesario traer un arquero”.

Este diagnóstico interno encendió las alarmas en las oficinas de Blanco y Negro, quienes comenzaron a sondear opciones viables. Entre los nombres analizados figuraron alternativas internacionales, como el caso de Miguel Manotas Vargas desde Perú, pero es en el plano local donde apareció una gran oportunidad.

La “salida inminente” de Ignacio González y su mensaje para volver a jugar

Mientras Colo Colo escanea el mercado, en Everton de Viña del Mar se desató una silenciosa crisis bajo los tres palos. El portero Ignacio González (36 años) perdió sorpresivamente la titularidad tras sufrir una lesión y, pese a estar recuperado, el DT argentino Walter Ribonetto decidió “cortarlo” de las convocatorias, decantándose por Esteban Kirkman.

Ante sus constantes ausencias, el periodista Diego Peralta -especializado en el mercado ruletero- remeció el ambiente informando que el adiós del guardameta está sentenciado: “Nuevamente, Ignacio González fuera de la citación. Su salida es inminente. Ya hay conversaciones abiertas con equipos del fútbol chileno”.

Lejos de guardar silencio, el propio González conversó con el medio AS y evidenció su molestia por la falta de oportunidades:

“Es una situación bastante atípica para mí el año que me ha tocado vivir. Lo he hecho bien las veces que me ha tocado participar (…) Hay algunos equipos que se han puesto en contacto conmigo ahora porque no entienden la situación mía en este momento”.

Ante la consulta sobre si ve con buenos ojos una salida inmediata en caso de no recuperar su sitial en Everton, el meta formado en Macul no titubeó y dejó abierta la puerta de par en par: “Mi objetivo siempre va a estar en la cabeza, va a ser jugar o poder tener esa posibilidad de poder pelear (…) Ojalá se me dé acá, sino obviamente que voy a ver lo mejor para mí en el momento que sea correspondiente”.

Para entender el encaje de esta posible operación, así está el panorama del arco en el Estadio Monumental:

Estado en Colo Colo Detalle del Jugador Arquero Titular actual Gabriel Maureira (Juvenil de gran presente) Baja médica de largo plazo Fernando de Paul (Incertidumbre por su recuperación) Perfil buscado por el DT Arquero experimentado para competir por el puesto Opción de mercado (González) Chileno, formado en el club y con inminente salida de Everton

Con la ventana de pases abierta y la necesidad de Ortiz declarada públicamente, las próximas horas serán claves para definir si los caminos del “Nacho” y el cuadro popular se vuelven a cruzar.

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