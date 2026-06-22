Datos Clave Dos puestos clave: Ortiz busca un arquero y un volante creativo para el segundo semestre. El tema del arco: La lesión de Fernando de Paul dejó el arco en manos de los jóvenes Maureira y Villanueva. Falta de creación: Con Aquino en baja forma, Ortiz siente que no tiene un generador puro de juego.

Fernando Ortiz puso las cartas sobre la mesa. Con el mercado de fichajes ya abierto, el técnico de Colo Colo reconoció por primera vez de manera pública los dos puestos que considera prioritarios para reforzar al Cacique de cara al segundo semestre, en el que el equipo buscará sostener su liderato en la Liga de Primera y pelear nuevos títulos.

En conversación con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el Tano fue claro en que las prioridades son un arquero y un volante creativo. “Obviamente que tengo en mi cabeza prioridades. No por dar un nombre no va a sacar lo que tengo en mi cabeza”, partió, antes de detallar cada necesidad. Cabe recordar que el Cacique puede sumar hasta tres jugadores en esta ventana.

¿Por qué Colo Colo busca un arquero?

Por la lesión de Fernando de Paul. La grave dolencia del Tuto dejó el arco en manos de los canteranos Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva, y eso inquieta al entrenador de cara a una segunda parte del año decisiva.

“Lo de Fernando de Paul fue algo llamativo que nadie podía predecir y sucedió lo que nadie quería”, explicó Ortiz. “Salió Gabi Maureira, que peleó un puesto con Eduardo, y hoy está demostrando, pero queremos afrontar seis meses donde hay lugares definitorios con un joven. Eso es algo que me preocupa”.

¿Qué busca Ortiz en la creación?

Un generador puro de juego. Ortiz explicó que la baja forma física de Claudio Aquino y el perfil de Lautaro Pastrán le dejan un vacío en la creación: “Si bien Claudio hoy no está pasando un buen momento físicamente, que es un jugador diferente, ¿quién nos puede crear? No tenemos”, lanzó. “Hoy Lautaro se está sacando la casta de creador, pero no es creador, es desequilibrante”.

Sobre si se limitará a esos dos puestos o usará los tres cupos disponibles, Ortiz dejó la puerta abierta: “El mercado se puede abrir y hay una posibilidad y no hay que desaprovechar. A lo mejor hay un joven que quizás aparece”, cerró.

Sus palabras llegan en pleno hervor del mercado albo, con nombres como Luciano Cabral o Diego Valdés sonando para la creación y la búsqueda de un golero de jerarquía, y marcan un contrapunto con Arturo Vidal, que días atrás aseguró que el equipo no necesitaba refuerzos.