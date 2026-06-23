Datos Clave Partido clave: Coquimbo Unido vs Deportes Limache Transmisión: TNT Sports Premium y HBO Max Horario: Martes 23 de junio, 15:00 horas

Coquimbo Unido y Deportes Limache se enfrentan este martes 23 de junio en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por una nueva jornada del Grupo A de la Copa Chile 2026. El partido se juega a las 15:00 horas de Chile y será clave en la pelea por los primeros lugares de la zona.

Los Piratas llegan con impulso después de golear 3-0 a Deportes Iquique, mientras que el Tomate Mecánico viene de derrotar 3-1 a San Marcos de Arica. Ambos tienen tres puntos y un partido jugado, por lo que el ganador puede quedar como líder del grupo.

¿Qué canal transmite Coquimbo Unido vs Deportes Limache EN VIVO?

El partido entre Coquimbo Unido y Deportes Limache por Copa Chile será transmitido por TV de pago y streaming en Chile.

TV de pago:

TNT Sports Premium

TNT Sports Premium HD

Streaming:

HBO Max

Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Coquimbo Unido vs Deportes Limache?

Coquimbo Unido vs Deportes Limache se juega este martes 23 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Fecha: Martes 23 de junio de 2026

Martes 23 de junio de 2026 Hora: 15:00 horas de Chile

15:00 horas de Chile Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Torneo: Copa Chile 2026

El encuentro corresponde al Grupo A, donde Deportes Iquique, Coquimbo Unido, Deportes Limache y San Marcos de Arica pelean por avanzar a la siguiente ronda.

¿Dónde ver Coquimbo Unido vs Deportes Limache ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por streaming a través de HBO Max.

Para ver el duelo, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma. Además, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium en TV de pago.

¿Dónde ver GRATIS Coquimbo Unido vs Deportes Limache?

Coquimbo Unido vs Deportes Limache no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido se podrá ver por TNT Sports Premium, TNT Sports Premium HD y HBO Max. También podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

Formación de Coquimbo Unido vs Deportes Limache

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Salvador Cordero; Cristian Zavala, Guido Vadalá, Benjamín Chandía; Nicolás Johansen.

DT: Hernán Caputto.

Coquimbo viene de un sólido 3-0 sobre Deportes Iquique y buscará aprovechar la localía para quedar en la parte alta del Grupo A. El equipo pirata apuesta por una zona ofensiva con Zavala, Vadalá, Chandía y Johansen como principales cartas.

Deportes Limache: Matías Bórquez; Misael Llantén, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Marcelo Flores; Carlos Morales, César Fuentes, Flavio Moya; Jean Meneses, Marcos Arturia y Daniel Castro.

DT: Víctor Rivero.

Limache llega motivado tras vencer 3-1 a San Marcos de Arica. El Tomate Mecánico necesita sostener ese impulso ante un rival directo, con Jean Meneses, Marcos Arturia y Daniel Castro como nombres importantes en ataque.

Árbitros para Coquimbo Unido vs Deportes Limache

El árbitro principal del partido será Miguel Araos Riquelme.

Árbitro: Miguel Araos Riquelme

Miguel Araos Riquelme Asistente 1: Alan Sandoval Rodríguez

Alan Sandoval Rodríguez Asistente 2: Ignacio Cerda Márquez

Ignacio Cerda Márquez Cuarto árbitro: Claudio Díaz Mera

La designación arbitral tendrá a Miguel Araos como juez central en un partido que puede mover fuerte la parte alta del Grupo A.

¿Cómo llegan Coquimbo Unido y Deportes Limache por Copa Chile?

Coquimbo Unido llega en buen momento. El equipo de Hernán Caputto goleó 3-0 a Deportes Iquique en su último partido por el grupo y quedó con tres puntos en solo un encuentro disputado.

El cuadro pirata, además, tiene la opción de hacerse fuerte en casa y quedar como líder de la zona si logra vencer a Limache en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Deportes Limache también llega con una victoria reciente. El equipo de Víctor Rivero derrotó 3-1 a San Marcos de Arica y cortó una racha complicada, por lo que este partido aparece como una buena oportunidad para confirmar la reacción.

El Tomate Mecánico tiene los mismos puntos que Coquimbo y también un partido jugado, por lo que el duelo toma peso directo en la tabla.

¿Cómo está el Grupo A de Copa Chile?

El Grupo A de Copa Chile está integrado por Deportes Iquique, Coquimbo Unido, Deportes Limache y San Marcos de Arica.

Ranking – Cup Grp. A – 2026/2026 # Team Pts P W D L Diff GF GA 1 Deportes Iquique Deportes Iquique 4 3 1 1 1 -2 4 3 2 Coquimbo Unido Coquimbo Unido 3 1 1 0 0 3 3 0 3 Deportes Limache Deportes Limache 3 1 1 0 0 1 3 1 4 San Marcos San Marcos 1 3 0 1 2 -13 1 7

Coquimbo y Limache tienen una ventaja clara: ambos suman tres puntos con solo un partido disputado. Por eso, el ganador de este cruce puede superar a Deportes Iquique y quedar como líder del Grupo A.

¿Cuál es el historial entre Coquimbo Unido y Deportes Limache?

Coquimbo Unido y Deportes Limache ya se enfrentaron recientemente, con partidos muy abiertos y varios goles.

El último antecedente fue el 31 de mayo, cuando Coquimbo Unido venció 3-2 a Deportes Limache en el Municipal Lucio Fariña Fernández. Antes, también hubo otro triunfo pirata por 3-2 en enero, además de cruces donde Limache logró imponerse por marcadores ajustados.

Ese historial reciente anticipa un partido intenso, con dos equipos que suelen hacerse daño y que ahora llegan con un premio claro: quedar arriba en el Grupo A de la Copa Chile.