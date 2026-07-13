Datos Clave Infracción insólita: Un equipo del fútbol chileno realizó más sustituciones de las permitidas por el reglamento, rompiendo el límite legal en pleno partido. Ceguera total: Increíblemente, el cuerpo arbitral encabezado por Víctor Árbazua permitió que el duelo finalizara con normalidad sin percatarse de la falta. Castigo a la vista: El club infractor se expone a perder los puntos por un marcador administrativo de 3-0 y a pagar una dolorosa multa económica a la ANFP.

El fútbol chileno sumó un capítulo insólito. Durante la última jornada del Grupo H de la Copa Chile 2026, Deportes Concepción venció 2-0 a Deportes Puerto Montt en Talcahuano. Sin embargo, los goles de Fausto Grillo e Ethan Espinoza quedaron como una simple anécdota tras destaparse un verdadero escándalo administrativo que pasó totalmente desapercibido en el estadio.

Uno de los equipos involucrados incurrió en una falta reglamentaria gravísima al realizar más cambios de los permitidos, y lo más sorprendente de todo es que absolutamente nadie se dio cuenta en el momento.

¿Qué equipo cometió el insólito error en la Copa Chile?

El cuadro que protagonizó este descalabro fue Deportes Puerto Montt. El desorden comenzó a gestarse en la recta final del partido. Las bases del torneo permiten cinco modificaciones regulares, más una sexta excepcional (“tarjeta rosada”) en caso de conmoción cerebral.

A los 78 minutos, el defensor Nicolás Mancilla abandonó el campo tras un golpe en la cabeza, activando el protocolo de salud para permitir el ingreso de Gabriel Vega. Previo a esto, el equipo dirigido por Emilio Mancilla ya había hecho un cambio, y en esa misma ventana sumó dos sustituciones más.

El papelón se consumó a los 84 minutos. Aprovechando la ventana extra que otorgó la tarjeta rosada, el cuerpo técnico de los “Delfines” ordenó una increíble triple sustitución: ingresaron Emilio Ascui, Pablo Cachi y Yedar Naguil (por el arquero Gonzalo Collao, Juan Jaime y Alexis Sabella). En total, fueron siete los jugadores de recambio que pisaron el césped, rompiendo toda normativa vigente.

La insólita defensa del DT: “Hubo un descontrol”

Tras el revuelo generado una vez finalizado el encuentro, el entrenador de Deportes Puerto Montt, Emilio Mancilla, sacó la voz e intentó bajarle el perfil al error garrafal de su cuerpo técnico.

“Hubo un error y ya pasó. Vamos a tener que volver a reorganizar esa situación, pero más que nada hubo un descontrol con el tema de las lesiones. No va a volver a pasar y quedará de experiencia para tener un poquito más de ojo con esas situaciones”, declaró el estratega sureño.

Lejos de mostrar mayor preocupación por el aspecto administrativo, el DT añadió: “Estamos analizando lo que pasó en el partido. Esa es una situación administrativa y se verá. Hay que solucionarlo, pero nos fijamos en lo futbolístico. Y sí, es 3-0 el resultado final y lo de la multa no lo tengo claro. Esa es la información que tengo”.

¿Qué castigo arriesga Puerto Montt por su infracción reglamentaria?

Las bases de la Copa Chile 2026 son inflexibles ante este tipo de desprolijidades. El artículo 33º señala claramente que “se podrán realizar un máximo de cinco sustituciones durante el partido, sin perjuicio del sexto cambio denominado ‘sustitución por conmoción’, según las normas de el IFAB”.

Sobre las consecuencias, el mismo documento advierte: “En caso de infracción a lo dispuesto en este inciso, se sancionará al club infractor con la pérdida del o los puntos que eventualmente obtuviese en el partido”. Como Puerto Montt cayó en cancha, el castigo deportivo se traducirá en que el marcador oficial quedará registrado como un 3-0 a favor de Deportes Concepción.

Además, el bolsillo del club sufrirá las consecuencias, ya que el reglamento estipula que “sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en las presentes Bases, se sancionará al Club responsable con una multa de 10 UF por cada incumplimiento”.

En resumen

Un insólito error reglamentario marcó la Copa Chile luego de que Deportes Puerto Montt realizara siete sustituciones en su partido ante Deportes Concepción, superando el límite permitido. Increíblemente, el árbitro y las autoridades no notaron la infracción durante el juego. El club perderá el partido por un marcador administrativo de 3-0 y deberá pagar una multa de 10 UF a la ANFP, mientras que su DT justificó el hecho afirmando que “hubo un descontrol con el tema de las lesiones”.

Sigue en Alairelibre.cl todos los detalles y las resoluciones del Tribunal de Disciplina de la ANFP sobre este inédito caso en la Copa Chile.