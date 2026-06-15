Noticias de Colo Colo hoy 15 de junio: Récord histórico del líder, el portazo de Aravena y la alarmante lesión de De Paul
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Carla Bernucci
El "Eterno Campeón" vive horas de gloria y urgencia. Tras aplastar a Cobresal y firmar la mejor primera rueda del fútbol chileno desde 1995, el Cacique ya diagrama su mercado de pases invernal. Sin embargo, Blanco y Negro se encontró con el rotundo "no" de Alexander Aravena, mientras la preocupante evolución clínica de Fernando De Paul obliga a la dirigencia a buscar un nuevo arquero de emergencia.
El Estadio Monumental amanece con los ecos de una goleada que ya es leyenda. El inapelable 3-0 sobre Cobresal no solo consolidó la abismal diferencia de Colo Colo en la cima del Campeonato Nacional, sino que inscribió al equipo de Fernando Ortiz en los libros de historia con la mejor primera rueda de las últimas tres décadas en el fútbol chileno. Con la confianza a tope, el minutaje Sub 21 casi resuelto y la moral intacta, la mitad del país celebra un semestre rozando la perfección.
No obstante, en las oficinas de Blanco y Negro no hay tiempo para festejos prolongados. La apertura del mercado de pases exige decisiones inmediatas y los primeros sondeos arrojaron respuestas ingratas, como el firme portazo de un ex cruzado a vestir la alba. A esto se suma el delicado y hermético estado físico de un referente del plantel, cuya lenta recuperación podría obligar a la gerencia deportiva a modificar de emergencia su millonaria hoja de ruta para los fichajes del segundo semestre.
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Sigue en Alairelibre.cl la evolución médica de Fernando De Paul, todas las movidas en el inminente mercado de pases y la previa del debut albo en la Copa Chile frente a Deportes Recoleta.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).