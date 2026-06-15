Datos Clave Campaña de oro: El equipo de Fernando Ortiz cerró la primera rueda con 36 puntos de 45 posibles (80% de rendimiento), logrando la mejor marca histórica en Primera División desde que los triunfos valen tres puntos. Aravena dice “no”: El “Monito”, quien estaba en la lista de deseos de Fernando Ortiz, le cerró la puerta a Colo Colo, manifestando que si vuelve a Chile solo jugaría en Universidad Católica. Angustia en el arco: El “Tuto” De Paul presenta dudas en su reintegro deportivo tras operarse el isquiotibial. Si su vuelta tarda más de lo esperado (agosto), ByN saldrá desesperado al mercado por un guardameta para competir con el joven Gabriel Maureira.

El Estadio Monumental amanece con los ecos de una goleada que ya es leyenda. El inapelable 3-0 sobre Cobresal no solo consolidó la abismal diferencia de Colo Colo en la cima del Campeonato Nacional, sino que inscribió al equipo de Fernando Ortiz en los libros de historia con la mejor primera rueda de las últimas tres décadas en el fútbol chileno. Con la confianza a tope, el minutaje Sub 21 casi resuelto y la moral intacta, la mitad del país celebra un semestre rozando la perfección.

No obstante, en las oficinas de Blanco y Negro no hay tiempo para festejos prolongados. La apertura del mercado de pases exige decisiones inmediatas y los primeros sondeos arrojaron respuestas ingratas, como el firme portazo de un ex cruzado a vestir la alba. A esto se suma el delicado y hermético estado físico de un referente del plantel, cuya lenta recuperación podría obligar a la gerencia deportiva a modificar de emergencia su millonaria hoja de ruta para los fichajes del segundo semestre.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este lunes 15 de junio



Sigue en Alairelibre.cl la evolución médica de Fernando De Paul, todas las movidas en el inminente mercado de pases y la previa del debut albo en la Copa Chile frente a Deportes Recoleta.