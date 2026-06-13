Datos Clave La baja clave: Joaquín Sosa cumple sanción y se pierde el duelo ante Cobresal. El reemplazante: Erick Wiemberg entra a la línea de tres en lugar de Sosa. Cuándo y dónde: Colo Colo recibe a Cobresal el sábado a las 17:30 en el Estadio Monumental.

Colo Colo quiere cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional en lo más alto. El líder del torneo recibe este sábado a Cobresal por la fecha 15, con un cómodo margen de 10 puntos en la cima, pero con un dolor de cabeza en defensa, porque deberá arreglárselas sin el suspendido Joaquín Sosa. Fernando Ortiz ya resolvió cómo reemplazarlo.

El Cacique afronta el duelo con varias ausencias. Además de Sosa, expulsado en el clásico ante Universidad Católica y con dos fechas de castigo, tampoco estará el también uruguayo Javier Méndez, igualmente sancionado, mientras que Marcos Bolados, Fernando de Paul y Claudio Aquino siguen recuperándose de lesiones. El reemplazo de Sosa fue el gran dolor de cabeza del Tano durante la semana.

¿Quién reemplaza a Joaquín Sosa?

El elegido es Erick Wiemberg. Según lo que probó Ortiz en los entrenamientos, el zurdo se sumará a la línea de tres junto a Jonathan Villagra y Arturo Vidal para sostener el fondo albo.

Es una apuesta no exenta de dudas, ya que Wiemberg no tiene las mismas características que Sosa y atraviesa una campaña irregular, pero en el cuerpo técnico confían en su experiencia y conocimiento del puesto.

¿Cómo formaría Colo Colo ante Cobresal?

La oncena que asoma es con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Cristián Riquelme en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en ataque.

Los regresos de Diego Ulloa y Víctor Felipe Méndez desde La Roja asoman como cartas para meterse en el once, en una jornada en la que también fue citado el juvenil Bruno Torres, capitán de la Roja Sub 20, que estará disponible en la banca.

El compromiso entre Colo Colo y Cobresal está programado para las 17:30 horas en el Estadio Monumental, será dirigido por el árbitro Diego Flores y se transmitirá por TNT Sports y HBO Max.