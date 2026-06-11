Salomón Rodríguez vive un renacer futbolístico en Uruguay tras su paso por el olvido en Colo Colo. El delantero charrúa de 26 años, que dejó el Cacique a comienzos de año tras un decepcionante 2025, acumula 12 goles en 23 partidos con Montevideo City Torque entre el campeonato local y la Copa Sudamericana. Su rendimiento encendió el deseo del club uruguayo de ejercer la opción de compra que tiene disponible hasta diciembre, aunque la decisión aún no está tomada.

En Uruguay quieren quedarse con el delantero de Colo Colo

Leandro Ezquerra, director deportivo del fútbol joven de Montevideo City Torque y exvolante de Huachipato, conversó con Radio ADN y fue claro sobre las intenciones del club. “Ojalá podamos retenerlo, porque ha sido una pieza clave. La idea es no desarmar mucho el plantel y tratar de mantener la mayor cantidad de jugadores de cara al segundo semestre, por la Copa Sudamericana y el campeonato uruguayo”, señaló.

Ezquerra también reconoció que el buen momento de Rodríguez atraerá ofertas de otros clubes. “Obviamente que a raíz de los buenos rendimientos del equipo y de él, le van a surgir ofertas. Es natural y sabemos que en una liga como la nuestra, que es exportadora, estas situaciones se dan”, indicó.

La nueva realidad de Salomón Rodríguez en Uruguay

El director deportivo también explicó el cambio de Rodríguez respecto a su etapa en Colo Colo. “Él es un muchacho muy sencillo, de perfil muy bajo y creo que acá se ha sentido muy cómodo. Venía de un semestre sin un rendimiento destacado y acá encontró rápidamente confianza. A partir de ahí empezó a hacer muchos goles que para la posición de él es fundamental”, detalló.

Ezquerra también salió al paso de las críticas que recibió el delantero durante su paso por el Cacique. “Salomón tiene unas condiciones muy buenas, sobre todo para la posición en la que juega. Tiene atributos muy interesantes. Obviamente que los momentos muchas veces marcan y por ahí en un equipo grande como Colo Colo no tienes tiempo, no te esperan. Acá creo que él se sintió muy valorado”, cerró.

¿Qué pasa si el City Torque no ejecuta la opción de compra?

Si Montevideo City Torque no ejerce la opción de compra antes de diciembre, Rodríguez deberá regresar a Colo Colo en 2027 para cumplir el último año de contrato que le queda con el Popular. Por ahora, el pase del delantero sigue en manos de Blanco y Negro, que observa con atención el renacer del delantero charrúa.