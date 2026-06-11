Datos Clave Defensa inesperada: Felipe González respaldó a Javier Correa y dijo que la polémica se ha sobredimensionado. Pedido del sindicato: El Sindicato de Árbitros denunció a Correa y pidió hasta 10 fechas de sanción. Cita en el Tribunal: Correa comparece el martes 16 de junio ante el Tribunal de Disciplina.

Felipe González, expresidente del sindicato de árbitros, salió a defender a Javier Correa en plena polémica por los dichos del delantero de Colo Colo contra el juez Nicolás Gamboa. El exdirigente apuntó contra su propio gremio, que pidió hasta 10 fechas de sanción para el cordobés, y aseguró que el caso se ha sobredimensionado.

La defensa sorprende porque llega desde adentro de la casa arbitral. Correa quedó en el centro de la polémica tras la caída por 1-0 ante Huachipato en la Copa de la Liga, cuando estalló contra Gamboa por la anulación de dos goles albos por posición de adelante y lanzó una frase que recorrió el país: “siempre que nos toca, nos caga”. El propio juez lo dejó consignado en su informe por usar un lenguaje ofensivo en su contra y el Sindicato de Árbitros lo denunció y elevó la apuesta con su pedido de castigo.

¿Qué dijo el expresidente sobre Correa?

En conversación con Las Últimas Noticias, González fue directo al cuestionar la movida de sus excolegas: “el sindicato tomó una decisión desafortunada al realizar una solicitud que direcciona un castigo que le compete únicamente al Tribunal de Disciplina de la ANFP”. El exdirigente sostuvo además que “se ha sobredimensionado una declaración de un jugador que hace comentarios duros, pero que no ponen en juego la honorabilidad del árbitro”.

Para González, la sanción pedida no guarda proporción con la falta. “En definitiva, son comentarios como muchos, muy subjetivos y que, a mi parecer, están dentro del margen. Creo que esto no debería pasar más allá de una anécdota y un llamado de atención al jugador“, cerró el extimonel del gremio.

¿Cuándo se define el castigo a Correa?

El delantero comparecerá el martes 16 de junio ante la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP para entregar sus descargos. Como Colo Colo ya quedó eliminado de la Copa de la Liga, cualquier sanción deberá cumplirla en la Liga de Primera, lo que golpearía de lleno al equipo de Fernando Ortiz en la segunda rueda.