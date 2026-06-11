Datos Clave El jugador: Jean Meneses, extremo de 33 años de gran temporada en Deportes Limache. La cláusula: Meneses tiene cláusula de salida al extranjero cercana a los 250 mil dólares, que no contempla traspasos dentro de Chile. El estado: Ya se iniciaron los primeros acercamientos entre Colo Colo y Deportes Limache según Radio ADN.

Colo Colo tiene un candidato inesperado para reforzar su plantel en el mercado invernal. Según reveló Radio ADN, Jean Meneses, extremo de 33 años de Deportes Limache, figura entre las prioridades del Cacique y ya se iniciaron los primeros acercamientos entre ambos clubes.

El exseleccionado nacional retornó a inicios de año al fútbol chileno y se ha convertido en una de las principales figuras del plano nacional, destacando con 5 goles y 10 asistencias entre el Campeonato Nacional, la Copa de la Liga y la Supercopa.

¿Por qué Colo Colo quiere a Jean Meneses?

La dirigencia de Blanco y Negro está interesada en Jean Meneses debido a su amplia trayectoria internacional y su gran presente en el fútbol chileno. El atacante suma pasos por León y Toluca en México, y también por Vasco de Gama de Brasil, su último club en el extranjero antes de regresar a nuestro país. Incluso cuando estaba en el Gigante de Colina la directiva buscó su fichaje, aunque sin éxito.

Sus números en la temporada actual son los que encendieron la atención del Cacique: 5 goles y 10 asistencias en 20 partidos lo convierten en uno de los jugadores más desequilibrantes del Campeonato Nacional, por lo que en el Estadio Monumental esperan sumarlo de cara a la segunda parte del año.

La fórmula con la que Colo Colo busca sellar el arribo de Meneses

Jean Meneses tiene contrato vigente con Deportes Limache, pero cuenta con una cláusula de salida al extranjero cercana a los 250 mil dólares. Según informó el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, la cláusula no contempla su partida a otro club chileno, lo que obliga a Colo Colo a negociar directamente con Deportes Limache.

Pese a ello, desde el elenco tomatero están dispuestos a escuchar la propuesta del Cacique, lo que abre la puerta a una negociación. El monto final dependerá de lo que Blanco y Negro esté dispuesto a ofrecer por un jugador cuyo contrato no tiene una cláusula de salida para un equipo del medio local.