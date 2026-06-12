Datos Clave Pizarra lista: A la espera de la evolución física de Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa, el “Tano” Ortiz ensayó con Álvaro Madrid y Cristián Riquelme en el equipo titular para suplir la baja de Joaquín Sosa y acompañar el tridente ofensivo. Visita ilustre: El volante Esteban Pavez, recién coronado campeón en Perú con Alianza Lima, llegó a Pedrero en medio de sus vacaciones para entrenar junto a la categoría Sub 20 que dirige Braulio Leal. El elegido por la gerencia: Jean Meneses, actual delantero de Deportes Limache, asoma como la principal carta para reforzar el extremo izquierdo, aunque su contrato tiene una cláusula de salida solo para el extranjero.

El reloj avanza y Colo Colo se alista para bajar el telón de la primera rueda del Campeonato Nacional. Con la misión exclusiva de asegurar los tres puntos en casa ante Cobresal y consolidar la ventaja de 10 unidades en la cima de la Liga de Primera, Fernando Ortiz pule los últimos detalles de un equipo que buscará dejar en el olvido la temprana y frustrante eliminación en la Copa de la Liga. El retorno de los seleccionados de La Roja y las ausencias por castigo obligan al DT a armar un puzzle táctico en el que el Cacique asoma como amplio favorito.

Pero en el Estadio Monumental, la actualidad deportiva convive inevitablemente con los movimientos de mercado y las visitas nostálgicas. Mientras un excapitán y campeón en el extranjero sorprende entrenando con las jóvenes promesas de Macul, en los pasillos de Blanco y Negro comienzan a filtrarse los nombres que intentarán darle el salto de calidad definitivo al equipo para el segundo semestre. La danza de extremos y la billetera aprobada por Aníbal Mosa ya marcan la agenda del “Eterno Campeón”.

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Sigue en Alairelibre.cl la cobertura en vivo del duelo ante Cobresal, el minuto a minuto del retorno de los seleccionados de La Roja y todos los movimientos confirmados en el mercado de pases del Cacique.