Noticias de Colo Colo hoy 12 de junio: La formación para cerrar la primera rueda, el invitado sorpresa en Macul y el inesperado candidato en el mercado
-
Carla Bernucci
El Cacique recibe a Cobresal buscando mantener su ventaja como líder absoluto. A la espera del regreso de sus seleccionados, Fernando Ortiz delinea la oncena estelar. Además, un excapitán albo entrenó en el Monumental y Jean Meneses irrumpe como el gran candidato para reforzar la delantera en la segunda rueda, mientras el nombre de Jordhy Thompson vuelve a generar debate en el directorio.
El reloj avanza y Colo Colo se alista para bajar el telón de la primera rueda del Campeonato Nacional. Con la misión exclusiva de asegurar los tres puntos en casa ante Cobresal y consolidar la ventaja de 10 unidades en la cima de la Liga de Primera, Fernando Ortiz pule los últimos detalles de un equipo que buscará dejar en el olvido la temprana y frustrante eliminación en la Copa de la Liga. El retorno de los seleccionados de La Roja y las ausencias por castigo obligan al DT a armar un puzzle táctico en el que el Cacique asoma como amplio favorito.
Pero en el Estadio Monumental, la actualidad deportiva convive inevitablemente con los movimientos de mercado y las visitas nostálgicas. Mientras un excapitán y campeón en el extranjero sorprende entrenando con las jóvenes promesas de Macul, en los pasillos de Blanco y Negro comienzan a filtrarse los nombres que intentarán darle el salto de calidad definitivo al equipo para el segundo semestre. La danza de extremos y la billetera aprobada por Aníbal Mosa ya marcan la agenda del “Eterno Campeón”.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este viernes 12 de junio
Sigue en Alairelibre.cl la cobertura en vivo del duelo ante Cobresal, el minuto a minuto del retorno de los seleccionados de La Roja y todos los movimientos confirmados en el mercado de pases del Cacique.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).