Datos Clave Va con todo: Fernando Ortiz avisó que no rotará futbolistas en la Copa Chile y jugarán los que estén mejor. Grupo: El Cacique está en el Grupo A junto a O’Higgins, Unión Española y Deportes Recoleta. Debut: ELos albos se estrenarán ante Recoleta el 20 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.

En Colo Colo ya dejaron atrás la eliminación de la Copa de la Liga y están enfocados en cerrar de la mejor forma posible la primera rueda del Campeonato Nacional frente a Cobresal.

Sin embargo, los albos miran de reojo la que será su tercera competencia del año: la Copa Chile. Y para este torneo el entrenador del equipo, Fernando Ortiz, avisó que no se guardarán nada e irán con todo en busca del trofeo.

¿Qué dijo Ortiz sobre la participación de Colo Colo en la Copa Chile?

Este viernes el director técnico del Cacique conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y confirmó que no piensa en rotar al plantel y jugará la Copa Chile con lo mejor que tenga disponible.

“Todas las competencias que enfrentemos o tenemos por enfrentar, vamos a dar el máximo y poner lo mejor que tenemos como equipo”, dijo de entrada.

“Afrontaremos la Copa Chile sabiendo que tenemos que ganarla. Jugará el mejor equipo que vea en el momento, no voy a resguardar nada”, agregó.

¿Cuándo juega Colo Colo por la Copa Chile?

Una vez terminada la primera rueda el Campeonato Nacional tendrá una pausa, sin embargo, el fútbol chileno no se detendrá y continuará la acción en la Copa Chile. En esta oportunidad harán su estreno los equipos de Primera División.

Colo Colo forma parte del Grupo A junto a O’Higgins y a dos equipos de la Primera B: Deportes Recoleta y Unión Española.

El Cacique hará su estreno en el torneo el próximo 20 de junio a las 17:30 horas cuando visite a Recoleta en el Estadio Santa Laura.

¿Qué premio obtiene el campeón de la Copa Chile?

A diferencia de años anteriores, esta temporada la Copa Chile no entrega un cupo directo a una competencia internacional. Quien se quede con el título deberá jugar ante el tercer lugar del Campeonato Nacional y quien triunfe se convertirá en el Chile 4 en Copa Libertadores, mientras que el perdedor irá a la Copa Sudamericana.