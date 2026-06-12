Con la pronta apertura del mercado de fichajes en nuestro fútbol, diversos equipos ya piensan en ser protagonista en esta ventana de pases, uno de ellos es el actual puntero del Campeonato Nacional 2026, Colo Colo, quien busca reforzar el plantel con un jugador que ha sido sensación en la primera rueda de la división.

Se trata del extremo nacional Jean Meneses, quien arribó durante el anterior libro de pases a Deportes Limache. Su buen rendimiento con los Tomateros han sonado en Macul, debido a que es una posición que busca fortalecer el Tano Ortiz en el Cacique. En el contrato de “Tekashi” con Limache, existe una cláusula de salida interesante, que podría abrir las puertas a Colo Colo a un posible fichaje.

La chance de Colo Colo de fichar a Meneses

En el contrato de Deportes Limache con Jean Meneses, existe una cláusula de salida de 250 mil dólares, pero en el acuerdo está estipulado que es solo para clubes provenientes del extranjero. Si bien está zanjado tal precio por Meneses solo para clubes que no sean chilenos, esta es una opción para que Colo Colo pueda entrar en una pronta negociación con el extremo.

¿Por qué Colo Colo podría entrar a una negociación a pesar de la cláusula? La respuesta es simple: Jean Meneses cuenta con un acuerdo contractual con la escuadra cervecera hasta diciembre de este año, por lo que desde los inicios de julio podrá negociar como agente libre. Por más que la cláusula busque la salida de Tekashi a un club del exterior, si esta no llega el Cacique podría igualar o acercarse a los 250 mil dólares, lo que sería tentador para Limache, ya que a pesar de dejar partir a Meneses conseguirían una inyección económica considerable para el club.

Los números de Meneses que tientan a Colo Colo

Jean Meneses ha sido una de las revelaciones del fútbol nacional tras su arribo a Deportes Limache. El extremo izquierdo de la escuadra tomatera a disputado 20 encuentros en el primer semestre, donde aportó cinco goles y 10 asistencias. Estos registros son atractivos para Colo Colo, que no tienen muchas variables en ese sector de la ofensiva alba.