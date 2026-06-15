Francia y Senegal juegan este martes 16 de junio desde las 15:00 horas de Chile en el Estadio de Nueva York por la primera fecha del Grupo I en el Mundial 2026. Ambos elencos comparten grupo junto a Irak y Noruega.

Los franceses, candidatos en esta Copa del Mundo, llegan como subcampeones y van por su tercer trofeo. Con Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé como estandartes, los galos esperan lavar sus heridas tras lo ocurrido en Qatar 2022, cuando cayeron en penales ante Argentina.

Por su parte, los senegaleses esperan dar la sorpresa y sortear con éxito la primera fase. Con Sadio Mané como principal figura, vienen de ser finalistas de la Copa de África, instancia en la que cayeron en los penales a mano de Marruecos.

¿Qué canal transmite Francia vs Senegal EN VIVO?

El duelo entre Francia y Senegal será transmitido en vivo por televisión abierta, TV de pago y diversas plataformas de streaming.

TV Abierta: Chilevisión

TV de pago: DSports 610/1610

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, DAZN, Disney+ Premium

¿A qué hora juegan Francia vs Senegal?

Francia vs Senegal juegan este martes 16 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Fecha: Martes 16 de junio de 2026

Hora: 15:00 horas de Chile

Estadio: Nueva York

Este compromiso es válido por el Grupo I del Mundial 2026.

¿Dónde ver Francia vs Senegal ONLINE por streaming?

El duelo entre Francia y Senegal será transmitido a través de diversas plataformas de streaming.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión web

Paramount+

DAZN

Disney+ Premium

Para poder acceder el partido debes tener una suscripción activa en alguna de las plataformas.

¿Dónde ver GRATIS Francia vs Senegal?

El duelo entre Francia vs Senegal tendrá transmisión gratis en nuestro país a través de Chilevisión. Además, podrás sintonizar el partido a través de DSports y las plataformas de streaming DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión web, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium.

¿Cómo está el Grupo I del Mundial 2026?

El Grupo I del Mundial 2026 está conformado por Francia, Senegal, Irak y Noruega. Este será el partido que dé el vamos al grupo.