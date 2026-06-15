Datos Clave Racha letal: El atacante marcó en el triunfo sobre Universidad de Concepción y acumuló tres partidos consecutivos inflando las redes, consolidándose en la tabla de artilleros del campeonato. Tasación récord: Gracias a sus 14 goles ya se convirtió en el jugador más valioso del fútbol chileno, alcanzando una cifra histórica de 3 millones de euros en el mercado. Presión extranjera: Sus buenas actuaciones ya despertaron el interés de clubes en su país natal, obligando a Universidad Católica a acelerar las negociaciones antes de que termine el año.

Universidad Católica cerró la primera mitad del año metida de lleno en la pelea por todos los frentes posibles, y gran parte de ese éxito tiene nombre y apellido. De las cinco incorporaciones que sumó el cuadro de San Carlos de Apoquindo para la temporada 2026, ninguna ha brillado tanto como Justo Giani, el atacante transandino que hoy se roba todas las miradas. Sin embargo, el dulce momento deportivo trae consigo una presión extra para las oficinas administrativas: la explosión goleadora del artillero encendió las sirenas del mercado de pases y amenaza con quitárselo de las manos a Daniel Garnero si Cruzados no resuelve su situación contractual con rapidez.

¿Hasta cuándo tiene contrato Justo Giani en Universidad Católica?

Precisamente, la urgencia de la gerencia deportiva radica en las condiciones en las que se gestó su fichaje. La principal preocupación en la precordillera pasa por la corta duración del vínculo del jugador: Justo Giani arribó a la UC a principios de año con el pase en su poder, tras finalizar su etapa en Aldosivi de Argentina, y firmó un acuerdo por solo una temporada.

Esa decisión, que en su momento pareció cautelosa, hoy apura a la gerencia deportiva. Con el tanto anotado ante el “Campanil”, Giani no solo llegó a tres partidos consecutivos marcando, sino que sumó 14 goles y 5 asistencias en 28 encuentros disputados con La Franja, cifras que respaldan su brutal cotización internacional.

En la precordillera se frotan las manos, ya que durante las últimas horas el sitio especializado Transfermarkt confirmó que el atacante de 27 años se transformó de manera indiscutida en el futbolista mejor avaluado de toda la Primera División local. El crecimiento del trasandino ha sido meteórico: tras dejar Aldosivi con un valor de 2 millones de la divisa europea, su precio escaló a 2,5 millones en marzo pasado hasta alcanzar los 3 millones de euros actuales. El reloj corre en contra de la UC, que deberá blindar a su estrella antes de que expire su contrato a fin de año.

El interés desde Argentina y la contundente postura del delantero

Como era de esperarse, los números de Giani cruzaron la cordillera. Diversos sondeos desde el fútbol argentino comenzaron a rondar al atacante para repatriarlo en esta misma ventana de fichajes, metiendo presión a Cruzados. Sin embargo, para tranquilidad de los hinchas estudiantiles, el propio jugador se encargó de poner paños fríos a los rumores.

Hace algunas semanas, consultado por un eventual retorno a su país, Giani fue categórico y le cerró la puerta a una salida prematura, dejando en claro que su prioridad es mantenerse en Chile.

“La realidad es que yo acá estoy feliz, estoy feliz en el club, en este país, la gente es muy amena. Estoy contento, estoy encontrando una versión mía que no venía teniendo… esta faceta más goleadora la verdad me llegó acá, estoy feliz”, reconoció el artillero.

Sobre las especulaciones internacionales, el delantero le dejó la tarea a su círculo íntimo para enfocarse 100% en Universidad Católica: “Lo que se dice de Argentina, yo me mantengo al margen, se está encargando mi representante. A mí no me interesa saber, yo tengo contrato hasta final de año y lo que pase, pasará”, sentenció.

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