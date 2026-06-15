Datos Clave Propuesta: Según Radio La Red, Krasnodar de Rusia ofertó 8 millones de dólares por Maximiliano Gutiérrez. Rechazo: Independiente de Avellaneda, club dueño del 50% del pase, rechazó el ofrecimiento. Números: El chileno ha disputado 9 partidos, anotado 3 goles y entregado 2 asistencias con el Rojo.

Maximiliano Gutiérrez se ha convertido en uno de los mejores futbolistas chilenos en la actualidad. El atacante ha logrado destacar en Independiente de Avellaneda y despertó rápidamente el interés desde Europa.

Según se supo recientemente, el formado en Huachipato recibió una millonaria oferta desde Rusia. Sin embargo, pese al importante ofrecimiento, desde Argentina se negaron a dejarlo partir.

¿Qué club quiere a Maximiliano Gutiérrez?

De acuerdo a la información entregada por el periodista Matías Martínez de Radio La Red, el Krasnodar de Rusia fue el equipo que presentó una oferta para quedarse con Maximiliano Gutiérrez.

Según la citada fuente, el ofrecimiento fue por una cifra cercana a los 8 millones de dólares. Sin embargo, Independiente rechazó la propuesta debido a que no la consideró suficiente.

El elenco de Avellaneda es dueño del 50% del pase del jugador, mientras que el resto pertenece a Huachipato. Una de las razones para rechazar la oferta es que el Rojo solo ganaría un millón por la operación, considerando que pagó 3 millones de la divisa norteamericana por el chileno.

Krasnodar tendría como prioridad fichar a un delantero uruguayo, el que pidió tiempo hasta el miércoles para dar una respuesta. Si esto no se concreta, los rusos podrían volver a la carga por el seleccionado nacional, aunque desde Independiente no pretenden liberarlo por menos de US$10 millones.

🔴 MERCADO | #Krasnodar 🇷🇺 ofertó 8 M USD brutos (6 M USD netos) por Maxi Gutiérrez. #Independiente tiene el 50%.



❌ CAI rechazó la oferta porque solo le ganaría 1 M USD a la operación.



🇷🇺 #Krasnodar tiene como prioridad a un delantero uruguayo que pidió tiempo hasta el… pic.twitter.com/JMFtVBkU67 — Matias Martinez (@Mati_Martinez) June 15, 2026

Los números de Maximiliano Gutiérrez en 2026

Maximiliano Gutiérrez se ha ganado un espacio en Independiente de Avellaneda y terminó siendo titular en la primera parte del año. Desde su arribo al Rojo, el chileno ha jugado nueve partidos, anotado tres goles y entregado dos asistencias, números que despertaron el interés desde Rusia.