Datos Clave El incidente: El jugador formado en el Centro Deportivo Azul se negó a ser revisado por los guardias del estadio, argumentando su condición de exfutbolista del club visitante. La infracción: Personal policial descubrió que el delantero intentaba ingresar un lienzo de grandes dimensiones, elemento estrictamente prohibido por la ley. El castigo: La dirigencia local recopila los antecedentes del caso para solicitar formalmente la aplicación del derecho de admisión en todos los recintos del país.

La jornada dominical fue una verdadera pesadilla para Universidad de Chile. El elenco dirigido por Fernando Gago no solo dejó escapar una ventaja de 0-2 para terminar empatando 2-2 ante Unión La Calera (alejándose definitivamente de la lucha por el título del Campeonato Nacional 2026), sino que además protagonizó una insólita polémica fuera de la cancha. Uno de los testigos presenciales de la debacle azul en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar fue un reconocido exdelantero de la institución, quien, aprovechando sus vacaciones del fútbol internacional, llegó a alentar a sus excompañeros. Sin embargo, su visita terminó con un parte policial y la amenaza latente de no poder volver a pisar un estadio en Chile.

¿Por qué Carabineros infraccionó a Nicolás Guerra en La Calera?

El protagonista del escándalo es Nicolás Guerra. El atacante de 27 años, que actualmente defiende los colores de Instituto de Córdoba en su primera experiencia en el extranjero, llegó hasta la Región de Valparaíso para presenciar el duelo de su exequipo.

El problema se desató en los controles de acceso. Según información revelada por Radio ADN, cuando Guerra iba a ser sometido al chequeo de seguridad habitual, se negó rotundamente a la revisión, argumentando a su favor que era jugador de la U.

La negativa levantó las sospechas del personal de seguridad, quienes rápidamente descubrieron el verdadero motivo de su resistencia: el “Nico” llevaba consigo un lienzo gigante, un elemento de animación que está estrictamente prohibido por la ley de violencia en los estadios. Ante el flagrante incumplimiento de la normativa, Carabineros procedió a cursarle una infracción formal, aunque, sorprendentemente, se le permitió el ingreso al recinto deportivo para presenciar el empate laico.

Unión La Calera busca aplicar derecho de admisión al delantero

Pese a que Guerra logró entrar a las tribunas, el incidente no quedará en una simple multa. Desde la dirigencia de Unión La Calera, club organizador del evento, se enteraron de la situación y decidieron tomar cartas en el asunto para no dejar impune el actuar del futbolista profesional.

Actualmente, el conjunto “cementero” se encuentra recopilando todos los antecedentes, informes de seguridad y partes policiales con un objetivo claro: sentar un precedente. La intención de la escuadra local es solicitar que se le aplique el derecho de admisión a Nicolás Guerra, lo que en la práctica le prohibiría el ingreso a cualquier estadio de fútbol profesional a lo largo y ancho del país.

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