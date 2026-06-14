Datos Clave La U deja escapar la victoria: La Calera igualó 2-2 ante los azules por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2026. Gago muestra los dientes: El técnico azul realizó su análisis posterior a la igualdad y realizó una ácida crítica. La bestia negra de Gago: Desde su arribo a la U, Gago se ha enfrentado tres veces a La Calera, donde registra dos derrotas y un empate.

Universidad de Chile no logra sentar cabeza en el Campeonato Nacional 2026, y durante esta jornada igualó de visita ante su bestia negra de la temporada, Unión La Calera. El encuentro terminó 2-2 y dejó malas sensaciones en el entorno azul, ya que Fernando Gago quedó completamente descontento con el resultado.

Los azules mostraron una superioridad absoluta en el primer tiempo, al conseguir una ventaja por dos goles en los primeros 16’ minutos del encuentro, pero el gol en el final del primer tiempo de Matías Campos fue como un balde de agua fría para la U que no logró reaccionar. En el segundo tiempo un penal en contra sentenció la igualdad, y estuvo a nada de caer debido a los ataques constantes de La Calera. A pesar de adquirir un punto, Gago analizó el encuentro y fue lapidario con el actuar de su equipo.

La crítica de Gago por el empate azul ante La Calera

Tras la igualdad en el Estadio Nicolás Chahuán, Fernando Gago se reunió con el micrófono de TNT Sports para realizar un análisis post encuentro. En sus declaraciones, Pintita fue lapidario con el actuar de su plantel en el segundo tiempo, quien dejó escapar la oportunidad de vencer a su bestia negra.

“El primer tiempo tuvimos chances de tener un marcador más abultado, pero en el segundo no salió nada de lo que planeamos. El partido estaba roto, había situaciones mano a mano y apresuramos el juego para jugar de la misma forma. Da bronca”, señaló Gago, quien apuntó que el equipo se apuró en la toma de decisiones y dejaron escapar la posibilidad de ganar el encuentro.

La igualdad no solamente significa un punto para cada equipo, sino que tiene un trasfondo más oscuro para los azules, ya que Universidad de Chile ha disputado tres encuentros en la temporada ante Unión La Calera, donde registra dos derrotas previas por Copa de la Liga y un empate, el de esta jornada. Fernando Gago tendrá la misión de revertir esta realidad ante su bestia negra, ya que chocarán por el Grupo D de la Copa Chile 2026 en dos ocasiones más, además que se verán las caras cuando finalice el Campeonato Nacional 2026.