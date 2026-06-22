Noruega y Senegal se miden este lunes 22 de junio a las 20:00 Chile en el New York/New Jersey Stadium por la Fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026. Los Vikingos llegan líderes del grupo con 3 puntos y 4 goles a favor, superando a Francia en la tabla por diferencia de gol. Senegal, en cambio, llega sin puntos y con la obligación de ganar para seguir vivo en el torneo.

Si Noruega gana este partido, clasificará a los dieciseisavos de final sin importar lo que pase en el duelo paralelo de Francia vs Irak. El árbitro del partido es el brasileño Wilton Sampaio. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Noruega vs Senegal, minuto a minuto

La previa del Noruega vs Senegal

Noruega protagonizó una goleada 4-1 ante Irak, que fue un recital colectivo liderado por Erling Haaland —quien anotó dos veces y asistió en otros dos goles— junto a Leo Östigard y Kristian Thorstvedt. El DT Ståle Solbakken tiene el envidiable problema de decidir si mantiene el once que funcionó a la perfección o da minutos a jugadores con menos rodaje. La gran discusión en Noruega esta semana es si Alexander Sørloth —que entró desde el banco y mostró buenas combinaciones con Haaland— puede ganar un lugar en el once inicial. Si Noruega gana este partido, clasifica a los dieciseisavos y llega a la Fecha 3 ante Francia con el liderato en juego: el primer criterio de desempate entre ambos países es el resultado del duelo directo, lo que convierte ese partido en una verdadera final de grupo.

Senegal sufrió una derrota 3-1 ante Francia y tuvo un guión complicado desde el arranque, con Kylian Mbappé siendo demasiado para la defensa africana en el segundo tiempo. El técnico Pape Thiaw sabe que el equipo tiene calidad suficiente para ganar este partido, pero necesita una versión muy diferente a la mostrada ante Les Bleus. La gran esperanza senegalesa es que el capitán Sadio Mané —quien no estuvo al 100% ante Francia por una molestia muscular— llegue en mejores condiciones a este choque. El centrodelantero Nicolas Jackson del Chelsea fue el goleador del debut y es el otro gran referente ofensivo. Senegal debe ganar y esperar que Francia no pierda ante Irak para seguir dependiendo de sí mismo en la Fecha 3: cualquier otro resultado los deja prácticamente eliminados.

Formaciones de Noruega vs Senegal

Probable formación de Noruega:

Nyland; Ajer, Moller Wolfe, Heggem; Odeggard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa, Ryerson DT: Ståle Solbakken.

Probable formación de Senegal (4-2-3-1):

Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané. DT: Pape Thiaw.

¿Dónde ver Noruega vs Senegal en vivo?

El duelo entre Noruega y Senegal se disputará este lunes 22 de junio a las 21:00 horas de Chile en el New York/New Jersey Stadium, Nueva York. El árbitro del partido es el brasileño Wilton Sampaio. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión, DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.