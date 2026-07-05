Estados Unidos y Bélgica se miden en los octavos de final del Mundial 2026, duelo que se llevará a cabo este lunes 6 de julio en el que conoceremos a un nuevo clasificado a los cuartos de la competición.

Los norteamericanos vienen invictos en el certamen y entregando una de las mejores expresiones de fútbol, aunque su mejor figura Folarin Balogun estará ausente por suspensión, tras ser expulsado en el compromiso con Bosnia y Herzegovina.

Los belgas lograron una heroica remontada contra Senegal, ya que perdía por 2-0 después de los 80 minutos, pero con una ráfaga empató antes del final del tiempo reglamentario y lo terminó ganando en el alargue.

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO?

El duelo entre Estados Unidos y Bélgica no será transmitido en Chile a través de televisión abierta, pero sí en televisión de pago y vía streaming.

TV abierta: No tiene

TV de pago: DSports (610/1610) y DirecTV 4K

Streaming: DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Bélgica?

El compromiso entre Estados Unidos y Bélgica se juega este lunes 6 de julio a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Seattle.

Fecha: Lunes 6 de julio de 2026

Hora: 20:0 horas de Chile

Estadio: Seattle (Estados Unidos)

El partido corresponde a los octavos de final y quien resulte clasificará a cuartos del Mundial 2026.

¿Dónde ver GRATIS Estados Unidos vs Bélgica?

El duelo entre Estados Unidos y Colombia no será transmitido de manera gratuita en nuestro país

Además, podrás verlo en vivo través de DSports y las plataformas de streaming DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Bélgica ONLINE por streaming?

El cruce entre Estados Unidos y Bélgica se podrá sintonizar a través de distintas plataformas de streaming:

DGO

Paramount+

Amazon Prime Video

DAZN

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¿Contra quién juega el ganador de Estados Unidos vs Bélgica en octavos?

El ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica clasificará a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá ante el vencedor de la llave entre España y Portugal.