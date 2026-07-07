Datos Clave Nueva acusación: Celeste Amarilla sostuvo que las palabras de Kylian Mbappé constituyen violencia de género y violencia política. Origen del conflicto: La polémica comenzó tras los insultos racistas publicados por la senadora luego del Francia vs Paraguay en el Mundial 2026. Escenario legal: La Federación Francesa de Fútbol anunció acciones por los dichos de Amarilla, mientras la parlamentaria advirtió que también podría recurrir a la justicia.

Celeste Amarilla volvió a responderle a Kylian Mbappé. La senadora paraguaya publicó una carta abierta en la que le exige disculpas al capitán de Francia y lo acusa de violencia de género por haberla tratado como una mujer “despreciable” e “indigna” de su cargo.

La controversia comenzó después de la eliminación de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026. Amarilla lanzó comentarios racistas contra Mbappé, luego los borró y reconoció que escribió “con la sangre hirviendo”, pero ahora sostiene que la respuesta del delantero también cruzó un límite.

¿Qué le respondió Celeste Amarilla a Kylian Mbappé?

Celeste Amarilla publicó una carta abierta dirigida a Kylian Mbappé y aseguró que su problema era directamente con el jugador, no con Francia. En el texto, la parlamentaria recordó su vínculo con la cultura francesa y negó que sus críticas apuntaran al país europeo.

La senadora sostuvo que sus publicaciones nacieron por la molestia que le provocó, según su versión, la actitud de Mbappé durante el partido contra Paraguay. También cuestionó que el delantero no saludara al arquero Orlando Gill tras el encuentro.

Amarilla reconoció que borró los mensajes iniciales y afirmó que se arrepintió de haber usado insultos que ella misma considera humillantes. Sin embargo, después centró su carta en exigir que Mbappé también se retracte.

¿Por qué la senadora acusa a Mbappé de violencia de género?

La acusación de Celeste Amarilla apunta a la respuesta pública de Mbappé, quien la calificó como una mujer “despreciable” e “indigna” de ocupar su cargo. Para la senadora, esas palabras constituyen violencia de género y violencia política contra una autoridad electa.

En su carta, Amarilla defendió su condición de senadora y remarcó que fue elegida por voto popular. Desde esa posición, sostuvo que el futbolista no tenía derecho a descalificarla personalmente sin conocerla.

La parlamentaria cerró su publicación con una advertencia: si Mbappé no se retracta y le pide disculpas, podría iniciar acciones legales por violencia de género.

¿Cuál fue el origen de la polémica entre Mbappé y Celeste Amarilla?

El conflicto se originó tras el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. Francia avanzó a cuartos y la eliminación de la Albirroja dejó una fuerte reacción de Amarilla en redes sociales.

La senadora publicó mensajes racistas contra Mbappé, lo que generó rechazo internacional. El delantero respondió con dureza, defendió a la selección paraguaya y acusó a la parlamentaria de dañar la imagen del país con sus dichos.

La Federación Francesa de Fútbol también reaccionó y anunció medidas legales por las expresiones de Amarilla. El Gobierno paraguayo, por su parte, emitió un comunicado en el que rechazó los dichos de la senadora y aclaró que no representan la posición oficial del país.

¿Qué dijo el Gobierno de Paraguay sobre los dichos de Amarilla?

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay repudió las expresiones de Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé. En su comunicado, el Gobierno sostuvo que esos dichos son contrarios al respeto a la dignidad humana y a la convivencia pacífica.

Además, la Cancillería paraguaya remarcó que las declaraciones corresponden a la responsabilidad individual de la legisladora y no representan al Gobierno ni al pueblo paraguayo.

¿Qué viene ahora en el caso Mbappé-Amarilla?

El caso quedó abierto en dos frentes. Por un lado, la Federación Francesa de Fútbol anunció acciones por los insultos racistas contra Mbappé. Por otro, Amarilla advirtió que podría iniciar acciones legales si el delantero no se retracta de sus palabras.

Mientras tanto, Francia sigue enfocada en el Mundial 2026, donde enfrentará a Marruecos por los cuartos de final. La polémica, sin embargo, ya salió del terreno deportivo y tomó dimensión política y diplomática.

En resumen

Celeste Amarilla publicó una carta abierta contra Kylian Mbappé, reconoció que borró sus dichos racistas, pero acusó al delantero francés de violencia de género por su respuesta pública. La senadora exige disculpas y advierte acciones legales, mientras Francia y Paraguay ya fijaron postura institucional ante la polémica.

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