Un tremendo vuelco se vivió en una de las polémicas de la semana: la suspensión de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional. No obstante, el Gobierno echó pie atrás y ahora está dispuesto a recibir estos recitales, aunque esto cambió debido a que la productora DG Medios ofreció mejores condiciones técnicas para la cancha.

Esto llega a calmar las aguas en un tema muy controversial, que provocó incluso protestas de las fanáticas de este grupo musical surcoreano, las ARMY, fuera del Palacio de la Moneda, principalmente contra la ministra del Deporte, Natalia Duco, la cara visible de esta prohibición.

Las razones del Gobierno para abrirse a recibir conciertos de BTS

Mediante un comunicado para la opinión pública, el Gobierno expresó que hubo una nueva propuesta de DG Medios sobre el uso de la cancha del Estadio Nacional para el concierto de BTS, con respecto a las cargas sobre el campo de juego, el sistema de protección, la operación de montaje y desmontaje, entre otros.

El comunicado del Gobierno sobre conciertos de BTS:

Luego de la negativa inicial del Instituto Nacional de Deportes, dependiente del Ministerio del Deporte, debido a que el plan de mitigación inicial presentado por DG Medios no garantizaba la continuidad operativa del recinto, el Gobierno informa que ha recibido nuevos antecedentes técnicos por parte de la productora respecto de la configuración de un nuevo montaje para los conciertos, que ahora sí se ajustaría al cumplimiento de la normativa vigente.

Santiago, 5 de julio de 2026.- Las modificaciones presentadas — relativas a peso, distribución de cargas, protección del césped y solución constructiva — cambian sustancialmente la base de la evaluación técnica realizada previamente y, en consecuencia, el Mindep, a través del IND, ha manifestado su disposición a revisar la autorización del concierto en el Coliseo Central, condicionada a la entrega de documentación técnica que respalde específicamente:

Cargas, presión y estructura de producción. Sistema de protección y superficies de apoyo. Operación del evento: montaje, desmontaje y tránsito. Plan de mitigación y manejo agronómico del césped.

Sobre la base de estos antecedentes, el Ministerio del Deporte establecerá las condiciones técnicas a cumplir. Su cumplimiento efectivo y el compromiso formal de la productora serán requisitos indispensables para autorizar la realización del concierto en el Estadio Nacional.

El Ministerio del Deporte reafirma su compromiso con el cuidado del principal recinto deportivo del país y, al mismo tiempo, con que Chile pueda ser sede de eventos de nivel mundial, siempre que se cumpla la ley y las condiciones que garanticen la protección de su infraestructura.

Asimismo, durante los próximos días, el Mindep presentará un ajuste en la normativa de realización de estos eventos, de modo que también sean incorporados explícitamente en el flujo de aprobación de la Delegación Presidencial, estableciendo multas para todas aquellas productoras que vendan entradas sin contar con la autorizaciones correspondientes.