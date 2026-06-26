Datos Clave Tristeza total: Yimvert Berroterán falleció por el doble terremoto en Venezuela Jugaba en la Selección: Fue al Mundial Sub 17 y ahora estaba en la Sub 20 Su club: Universidad Central de Venezuela

Yimvert Berroterán, futbolista que representó a la Selección de Venezuela en las categorías juveniles Sub 17 y Sub 20, falleció a raíz del doble terremoto que sacudió a ese país el pasado 24 de junio, aunque la noticia fue confirmada recientemente por la Federación de Fútbol de aquella nación, luego de dos días desaparecido.

A través de un comunicado, la Vinotinto expresó su tristeza enorme por lo sucedido y entregó su pésame a la familia.

Venezuela oficializó el fallecimiento de Yimbert Berroterán en doble terremoto

En el comunicado emitido en sus canales oficiales, la Federación de Fútbol de Venezuela expresó: “Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha”.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, compañeros, cuerpo técnico y seres queridos en este momento de profunda tristeza”.

“Yimbert, tu luz seguirá presente en cada latido Vinotinto. Paz a su alma”, cerró.

¿Quién era Yimvert Berroterán?

Yimvert Berroterán era un futbolista de 18 años que se desempeñaba en la Universidad Central de Venezuela. El 20 de abril de 2025 debutó como profesional en el duelo ante Deportivo Rayo Zuliano.

Sus buenas condiciones lo llevaron a la Selección Venezolana, en la que disputó el Mundial Sub 17 que se llevó a cabo el año pasado en Qatar. Actualmente estaba en la Sub 20, preparando el Sudamericano de enero próximo.

¿Cuántos muertos y heridos se registran en el doble terremoto de Venezuela?

Esta es una más de las consecuencias del devastador cataclismo que azotó tierras venezolanas, el que ya tiene más de 900 muertos, más de 3.000 heridos, además de miles de personas sin ser encontradas.