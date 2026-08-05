Datos Clave Anuncio oficial: Magallanes presentó a Ferbal Capital como nuevo socio estratégico para fortalecer su proyecto institucional y deportivo. Porcentaje informado: Juan Cristóbal Guarello aseguró en La Hora de King Kong que Cristián Ogalde vendió el 50% de la propiedad. Conexión internacional: El grupo desarrolla proyectos deportivos en Estados Unidos y mantiene vínculos con Sports Performance Hub y Miami FC.

Magallanes confirmó oficialmente la llegada de Ferbal Capital como nuevo socio de la institución. El club agradeció la confianza y el compromiso del grupo internacional, al que incorporó con el objetivo de continuar desarrollando su proyecto y afrontar los próximos desafíos deportivos.

El comunicado no informó montos ni porcentajes de participación. Sin embargo, el periodista Juan Cristóbal Guarello aseguró en La Hora de King Kong que Cristián Ogalde vendió el 50% de la propiedad del equipo que milita en la Primera B, por lo que compartiría el control con el nuevo socio.

¿Quién es el nuevo socio de Magallanes y qué porcentaje habría comprado?

A través de sus canales oficiales, la Academia calificó el acuerdo como uno de los movimientos institucionales más importantes de los últimos años, oficializando el arribo de Ferbal Capital a San Bernardo.

“Con enorme orgullo y satisfacción, hoy anunciamos la incorporación de Ferbal Capital como nuevo socio estratégico de Club Deportivo Magallanes. Un hito que marca el futuro de Magallanes”, señaló el club en su comunicado oficial.

Magallanes destacó que la llegada del grupo representa un respaldo al proyecto desarrollado durante las últimas temporadas: “La llegada de un grupo de inversión internacional de este nivel representa uno de los hitos más importantes de nuestra historia reciente y un respaldo extraordinario al trabajo que hemos desarrollado durante los últimos ocho años. Más que una inversión, esta alianza es una apuesta por el futuro de Magallanes”.

Aunque el club no comunicó públicamente el porcentaje de participación de este nuevo aliado, la cifra del 50% fue revelada por Guarello, quien sostuvo que Cristián Ogalde continuará ligado a la propiedad y compartirá el control accionario.

¿Qué es Ferbal Capital y qué relación tiene con Miami FC?

Ferbal Capital es un grupo de inversión con base en Estados Unidos y participación en proyectos relacionados con tecnología, infraestructura y desarrollo deportivo.

Según la presentación realizada por Magallanes, el fondo se encuentra vinculado a Sports Performance Hub, una iniciativa que combina alto rendimiento, educación, infraestructura e innovación aplicada al deporte.

“Sports Performance Hub (SPH), una de las iniciativas más ambiciosas que hoy se desarrollan en Estados Unidos, integrando alto rendimiento, innovación, infraestructura, educación y tecnología aplicada al deporte, en alianza estratégica con Miami FC, club profesional de fútbol”, explicó la institución.

Juan Cristóbal Guarello relacionó al grupo con Emiliano Sebastián Fernández Balagué, empresario uruguayo radicado en Miami. El periodista también aseguró que mantiene participación accionaria en Miami FC y que está vinculado a empresas financieras como DLocal y AstroPay.

¿Qué cambiará en Magallanes con la llegada del nuevo socio?

El proyecto anunciado busca fortalecer la gestión institucional, mejorar la formación de jugadores y ampliar las relaciones internacionales de Magallanes.

La Academia explicó que la incorporación del nuevo socio permitirá: “Acelerar nuestro desarrollo, fortalecer nuestra gestión, potenciar la formación de jugadores, ampliar nuestras relaciones internacionales y construir un club preparado para competir en el más alto nivel”.

La expectativa es que el vínculo con Sports Performance Hub y Miami FC pueda traducirse en nuevas metodologías de trabajo, conexiones internacionales y mejoras en el área deportiva. Por ahora, sin embargo, Magallanes no ha comunicado montos, modificaciones administrativas ni proyectos específicos de infraestructura, cerrando su anuncio con una declaración de principios: “El futuro de Magallanes comienza hoy”.

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