Datos Clave La propuesta: El 10% del impuesto a las apuestas online se destinaría a clubes de barrio. Los beneficiarios: Cerca de 4.200 clubes inscritos recibirían aproximadamente $371.000 mensuales. El contexto: El 47% de los jóvenes chilenos ha apostado alguna vez, según estudios citados.

Mientras el Senado discute la regulación de las apuestas online en Chile, los clubes deportivos de barrio alzaron la voz para pedir un lugar en esa conversación. Fundación Clubes, organización que forma parte de la campaña “La Fuerza que Nos Une“, envió una carta al Congreso para solicitar que una parte de los impuestos que generaría esa industria se destine directamente al deporte social de base.

La propuesta es concreta: el proyecto en discusión establece un impuesto equivalente al 20% de los ingresos de las plataformas de apuestas online. Fundación Clubes plantea dividir ese porcentaje en partes iguales: un 10% para las arcas fiscales y otro 10% para los cerca de 4.200 clubes deportivos inscritos en el registro nacional, canalizados a través del Instituto Nacional del Deporte y Fondeporte. Según las estimaciones de la organización, cada club podría recibir cerca de $371.000 mensuales durante el primer año.

La precaria situación financiera de los clubes de barrio en Chile

Actualmente, el 67,3% de los recursos de estos clubes proviene de cuotas, rifas, bingos y actividades organizadas por sus propias comunidades, sin apoyo estatal permanente.

Solo el 9,2% cuenta con un espacio propio y el 20,1% practica en lugares sin acceso a agua ni servicios higiénicos. Un panorama que contrasta con el volumen de dinero que mueve la industria de las apuestas online en el país.

Lo que plantea Fundación Clubes al Senado

La propuesta no busca crear un gravamen adicional ni aumentar el que ya existe: solo modificar el destino de una parte de lo que ya se recaudaría. La organización argumenta que el deporte de barrio cumple un rol social que el Estado debería reconocer y financiar de forma permanente, y que la regulación de las apuestas online es una oportunidad concreta para hacerlo.