Datos Clave Evento: La Velada del Año 6 Transmisión: YouTube, Twitch y TikTok oficiales de Ibai Llanos Horario: Sábado 25 de julio, desde las 13:00 horas de Chile

La espera entra en su recta final. La Velada del Año 6, el evento de boxeo y entretenimiento organizado por Ibai Llanos, se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con una cartelera que mezcla creadores de contenido, influencers, periodistas y artistas internacionales.

Para Chile, la jornada comenzará a las 13:00 horas y se podrá ver gratis por streaming. La edición 2026 tiene diez combates confirmados, shows de Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y otros nombres fuertes, además del esperado duelo estelar entre IlloJuan y TheGrefg.

¿Quién transmite La Velada del Año 6 EN VIVO desde Chile?

La Velada del Año 6 se podrá ver EN VIVO y gratis desde Chile por los canales oficiales de Ibai Llanos.

El evento no necesita señal de TV tradicional para seguirse desde Chile, ya que la transmisión será completamente online. TikTok se suma por primera vez como plataforma oficial para emitir La Velada en directo.

¿A qué hora empieza La Velada del Año 6 en Chile?

La Velada del Año 6 comienza este sábado 25 de julio a las 13:00 horas de Chile.

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Sábado 25 de julio de 2026 Hora Chile: 13:00 horas

13:00 horas Hora España: 19:00 horas

19:00 horas Lugar: Estadio La Cartuja, Sevilla

Estadio La Cartuja, Sevilla Evento: La Velada del Año 6

La duración no tiene un cierre fijo, ya que el espectáculo combina peleas, presentaciones musicales, entradas al ring y pausas entre combates.

¿Dónde será La Velada del Año 6?

La Velada del Año 6 se realizará en el Estadio La Cartuja de Sevilla, uno de los recintos más importantes de España.

La sede vuelve a elevar la escala del evento de Ibai Llanos, que ya dejó de ser solo una exhibición de boxeo entre streamers para transformarse en uno de los espectáculos digitales más masivos del mundo hispanohablante.

¿Qué artistas estarán en La Velada del Año 6?

La Velada del Año 6 tendrá una parrilla musical con artistas internacionales durante la jornada.

Artistas confirmados:

Yandel

Juanes

Lucho RK & La Pantera

Bad Gyal

Anuel AA

Además, la organización dejó abierta la posibilidad de sumar sorpresas durante el evento.

¿Cuál es la cartelera completa de La Velada del Año 6?

La cartelera de La Velada del Año 6 tendrá diez combates confirmados, con representantes de España, Argentina, México, Colombia, El Salvador y Puerto Rico.

Orden de peleas de La Velada del Año 6:

Fabiana Sevillano vs La Parce Clersss vs Natalia MX Edu Aguirre vs Gastón Edul Marta Díaz vs Tatiana Kaer Gero Arias vs Viruzz Alondrissa vs Angie Velasco Lit Killah vs Kidd Keo Samy Rivers vs RoRo Plex vs Fernanfloo IlloJuan vs TheGrefg

El orden fue revelado en la previa del evento, con IlloJuan vs TheGrefg como cierre de la noche.

¿Cuál es la pelea estelar de La Velada del Año 6?

La pelea estelar de La Velada del Año 6 será IlloJuan vs TheGrefg.

El combate cerrará la jornada en Sevilla y aparece como uno de los cruces más esperados por la comunidad digital española, tanto por la popularidad de ambos como por la rivalidad que se instaló desde la presentación oficial del evento.

¿La Velada del Año 6 se puede ver gratis?

Sí. La Velada del Año 6 se podrá ver gratis desde Chile por streaming.

La transmisión estará disponible en las plataformas oficiales de Ibai Llanos: YouTube, Twitch y TikTok LIVE. No será necesario contratar una señal de cable para seguir los combates ni los shows musicales.

¿Quién organiza La Velada del Año 6?

La Velada del Año 6 es organizada por Ibai Llanos, streamer español que convirtió este formato en uno de los eventos más vistos del entretenimiento digital.

La propuesta mezcla boxeo amateur, creadores de contenido, música en vivo y una producción de escala internacional. En esta sexta edición, el evento tendrá 20 participantes sobre el ring y una cartelera musical pensada para sostener una transmisión de varias horas.

En resumen

La Velada del Año 6 se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla. En Chile, la transmisión comienza a las 13:00 horas y se podrá ver gratis por YouTube, Twitch y TikTok LIVE en los canales oficiales de Ibai Llanos.

La cartelera tendrá diez peleas, con IlloJuan vs TheGrefg como combate estelar, además de shows de Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA.