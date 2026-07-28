Datos Clave Sobreseído en Chile: El 13° Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento de Sergio Jadue por prescripción de la acción penal. Fiscalía evalúa apelar: El fiscal Marco Paredes confirmó que estudiarán los fundamentos del fallo antes de decidir si recurren ante la Corte. Eventual regreso: Si la resolución queda firme y ejecutoriada, se dejaría sin efecto la orden de detención y Jadue podría volver al país.

A casi 11 años del estallido del caso que derivó en su abrupta salida de la ANFP y del país, el escenario judicial de Sergio Jadue en Chile dio un giro clave. El 13° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa del expresidente del fútbol chileno y decretó la extinción de la responsabilidad penal por prescripción de la acción penal.

La resolución también benefició a Mauricio Etcheverry, excolaborador de Jadue en la directiva de la ANFP. Ambos eran investigados en la causa desarrollada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente por delitos vinculados a apropiación indebida y delitos tributarios.

¿Por qué Sergio Jadue fue sobreseído en Chile?

El debate judicial se centró en los plazos de prescripción. La defensa de Jadue planteó que ya habían transcurrido los años exigidos por la ley desde el último hecho imputado, por lo que correspondía cerrar la persecución penal en Chile.

La Fiscalía, en cambio, sostenía que el cómputo debía considerar otros elementos, entre ellos el tiempo que el calerano lleva viviendo en Estados Unidos y la formalización realizada en ausencia en enero de 2017 para solicitar su extradición.

Sin embargo, el tribunal desestimó esa tesis y acogió el argumento de la defensa. Según explicó el fiscal Marco Paredes tras la audiencia, la jueza consideró que las imputaciones correspondían a simples delitos y que el último hecho atribuido era de abril de 2016. Como Jadue se encuentra en el extranjero, el plazo de prescripción se duplicaba, llegando a diez años, periodo que se cumplió en abril de 2026.

¿Puede Sergio Jadue volver a Chile tras el fallo?

Esa es la principal consecuencia que abre la resolución. El propio fiscal Paredes explicó que, si el sobreseimiento queda firme y ejecutoriado, se dejaría sin efecto la orden de detención vigente contra Sergio Jadue en Chile.

En ese escenario, el expresidente de la ANFP podría regresar al país sin enfrentar la causa nacional que se mantenía abierta en su contra. De todas formas, ese efecto dependerá de que la resolución no sea revertida en una eventual apelación.

¿La Fiscalía apelará el sobreseimiento de Jadue?

La Fiscalía no cerró la puerta a recurrir. Marco Paredes confirmó que el sobreseimiento es apelable y que el Ministerio Público analizará los fundamentos del fallo una vez que la resolución sea notificada formalmente.

El persecutor explicó que la postura de la Fiscalía era distinta a la acogida por el tribunal, pues sostenían que debía aplicarse una regla de determinación de pena que elevaba el plazo de prescripción. La jueza, sin embargo, optó por la interpretación de la defensa.

¿Qué pasa con Sergio Jadue en Estados Unidos?

El fallo chileno no modifica directamente la situación judicial de Sergio Jadue en Estados Unidos. El exdirigente permanece radicado en ese país desde hace más de una década, en el marco del caso FIFA Gate, tras colaborar con la justicia norteamericana.

Jadue sigue a la espera de conocer su condena definitiva en Miami, en una causa ligada a sobornos y corrupción en la adjudicación de derechos televisivos de torneos de la Conmebol. Por ahora, su eventual regreso a Chile dependerá de que el sobreseimiento decretado por la justicia chilena quede firme.