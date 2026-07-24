Datos Clave La fecha clave: El martes 28 de julio a las 9:00 horas se realizará la audiencia definitiva. Lo que pide la defensa: El sobreseimiento definitivo de todas las causas que enfrenta Jadue en Chile. La postura de la Fiscalía: El fiscal sostiene que el plazo de prescripción no se cumple hasta enero de 2027.

Sergio Jadue tendrá que esperar hasta el martes para saber si la justicia chilena le abre una salida definitiva. El tribunal fijó este viernes para el 28 de julio a las 9:00 horas la audiencia en la que se resolverá la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa del expresidente de la ANFP, quien enfrenta causas por apropiación indebida, delitos tributarios y lavado de activos.

La audiencia no llegó a resolverse este viernes porque las posiciones de la defensa y el Ministerio Público son opuestas y el tribunal necesitó tiempo para deliberar. La defensa de Jadue sostuvo que se cumplen las condiciones para decretar el sobreseimiento definitivo, lo que dejaría al exdirigente libre de todos los cargos que mantiene ante la justicia nacional.

La postura de la Fiscalía contra el sobreseimiento de Jadue

El fiscal Marco Antonio Paredes fue explícito en su oposición. Según la Fiscalía, el plazo de prescripción de los delitos aún no se ha cumplido, por lo que no correspondería decretar el sobreseimiento en esta etapa.

“Consideramos que la última resolución activa de nuestra parte fue cuando se formalizó en ausencia para solicitar la extradición a Estados Unidos. Ese cómputo comenzaría a contarse desde el 26 de enero de 2017. Es decir, el 26 de enero de 2027 se cumpliría el plazo de prescripción”, explicó el fiscal tras salir de la audiencia. Si la tesis de la Fiscalía prospera, la causa seguiría abierta hasta al menos esa fecha.

El historial judicial de Jadue en Chile y Estados Unidos

Una causa larga y compleja. Jadue fue formalizado en ausencia en Chile tras huir al exterior, donde colaboró con las autoridades estadounidenses en el marco del escándalo de corrupción del fútbol mundial conocido como FIFAgate. En Estados Unidos ya cumplió con los compromisos adquiridos en ese proceso, lo que abrió la puerta a que su defensa intentara cerrar también las causas pendientes en Chile.

El martes se sabrá si el tribunal da la razón a la defensa o a la Fiscalía, en una resolución que pondrá un punto de inflexión en uno de los casos más emblemáticos de la historia del fútbol chileno.