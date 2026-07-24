Cobreloa y Deportes Santa Cruz se miden este sábado 25 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama por la fecha 17 de la Primera B 2026. El partido será transmitido en vivo a través de TNT Sports y HBO Max.

¿Quién transmite Cobreloa vs Santa Cruz por la Primera B 2026?

El encuentro entre Cobreloa y Deportes Santa Cruz será transmitido en la televisión de pago a través de TNT Sports y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Santa Cruz por la Primera B 2026?

Cobreloa y Deportes Santa Cruz juegan este sábado 25 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto por la Primera B 2026.

Fecha: Sábado 25 de julio

Hora: 17:30 horas

Estadio: Estadio Zorros del Desierto, Calama

Árbitros de Cobreloa vs Santa Cruz

Árbitro: Cristián Droguett

1er asistente: Ignacio Cerda

2do asistente: Carlos Carrasco

4to árbitro: Camilo Riquelme

¿Cómo llegan Cobreloa y Santa Cruz?

Cobreloa llega a este duelo como líder exclusivo de la Primera B. Los loínos cerraron la primera rueda en lo más alto de la tabla de posiciones con 29 puntos, por lo que su objetivo en la segunda mitad del año es ratificar su gran temporada para conseguir el ansiado retorno a la Primera División del fútbol chileno.

Por su parte, Deportes Santa Cruz marcha penúltimo en el Ascenso con 12 puntos. Sin embargo, los Comerciantes llegan tras conseguir tres triunfos en sus últimos cinco partidos, dos de ellos en la Copa Chile, donde abrocharon su clasificación a los octavos de lugar tras culminar en lo más alto del Grupo G con 13 unidades.

La última vez que ambos elencos se vieron las caras fue el pasado 27 de febrero cuando igualaron sin goles en el Estadio Joaquín Muñoz.

Formaciones de Cobreloa vs Santa Cruz

Formación de Cobreloa

Hugo Araya; David Tapia, Bastián San Juan, Rodolfo González, Matías Tapia; Cristián Muga; Lucas Cornejo, Facundo Velazco; Matías Sandoval, Gustavo Gotti, Álvaro Delgado. DT: César Bravo.

Formación de Santa Cruz

Juan Dobboletta; Cristóbal Moreno, David Tati, Hardy Cavero, Felipe Alvarado; Gino Alucema, Felipe Orellana, Diego Plaza; Joaquín González, Nadir Zeineddin y Mathías Pinto. DT: Dalcio Giovagnoli.

Cobreloa vs Santa Cruz minuto a minuto