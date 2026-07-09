Cobreloa deberá recibir a Deportes La Serena este domingo 12 de julio a partir de las 12:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto, Calama, por la sexta fecha de la Copa Chile 2026. El choque entre naranjas y granates cuenta con un condimento especial, ya que ambas escuadras tienen chances de clasificar como segundos en el Grupo C de la competencia, por lo que uno seguirá su camino y el otro dirá adiós a la competencia.

¿Quién transmite Cobreloa vs La Serena por la Copa Chile 2026?

El compromiso entre Zorros y Granates tendrá transmisión tanto por señales de TV mediante las pantallas de TNT Sports Premium, como también por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs La Serena por la Copa Chile 2026?

El duelo entre Cobreloa y La Serena se jugará este domingo 12 de julio a partir de las 12:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto. El encuentro es válido por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Árbitros:

Francisco Gilabert

Wladimir Muñoz

Joaquín Arrué

Jorge Osses

¿Cómo llegan Cobreloa y La Serena?

Cobreloa viene de igualar de visitante en el clásico norteño ante Cobresal por 2-2 en el Estadio El Cobre. Con esta igualdad, los Zorros alcanzaron los 5 puntos y quedaron a dos del segundo lugar, por lo que necesitan ganar o ganar para clasificar a la siguiente fase.

Por su parte, Deportes La Serena viene de sufrir una dura goleada de local en el Estadio La Portada. El pasado 5 de julio cayó por 2-4 anteDeportes Antofagasta. Con este resultado, los Granates se quedaron como escoltas de grupo con 7 unidades, por lo que necesitan ganar o empatar para clasificar a los octavos de la Copa Chile 2026.

Formaciones de Cobreloa vs La Serena

Posible formación de Cobreloa: Hugo Araya; Bastián San Juan, David Tapia, Rodolfo González, Cristian Muga; Facundo Velazco, Tomás Aránguiz, Lucas Cornejo, Agustín Quezada; Esteban Gallardo y Álvaro Delgado. DT: César Bravo.

Posible formación de La Serena: Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Joaquín Gutiérrez, Rafael Delgado, Bastián Contreras; Francis Mac Allister, Joan Orellana, Matías Pinto, Felipe Chamorro, Milovan Velásquez; Fabricio Díaz. DT: Felipe Gutiérrez.

Cobreloa vs La Serena minuto a minuto