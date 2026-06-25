Cobreloa está a punto de dar un gran golpe en el mercado de fichajes de la Primera B: los Loínos tienen muy avanzada una contratación de un importante jugador para el segundo semestre con la intención de asegurar su ascenso a la Primera División para el 2027.

Se trata de Juan Ignacio Duma, delantero que debutó profesionalmente en U de Chile, elenco que en su momento lo tasó en 15 millones de dólares por su promisorio futuro (en ese entonces), pero que no tuvo el desarrollo esperado.

¿Cuándo será anunciado Juan Ignacio Duma en Cobreloa?

Duma ya se hizo los exámenes médicos y solo falta la firma. Debería ser anunciado en las próximas horas como refuerzo de Cobreloa.

según dio a conocer Visión TV Chile Noticias, el DT César Bravo quiere tener un jugador que ocupe cualquier posición en el ataque, con la intención de darle alternativas al 11 inicial que lo viene haciendo bien en la primera rueda.

El futbolista de 32 años viene, eso sí, de casi un semestre sin jugar. El ariete sufrió una fractura de tobillo que lo tiene sin actividad desde febrero en Santiago Wanderers, escuadra en la que fue figura en los últimos tres años. Hay que ver si puede ponerse rápidamente a punto.

¿Por qué U de Chile tasó en 15 millones de dólares a Juan Ignacio Duma?

Juan Ignacio Duma debutó en 2012 en U de Chile y tuvo promisorios primeros años en el club, sobre todo hasta 2013, período en el que marcó 14 goles, entre ellos dos a Colo Colo y uno en la final de la Copa Chile frente a U Católica.

No obstante, su rendimiento fue disminuyendo y terminó saliendo del club años más tarde, teniendo pasos posteriores por Palestino, Huachipato, Antofagasta, Barnechea, Melipilla, Santiago Wanderers y ahora por Cobreloa.