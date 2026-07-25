Cobreloa y Santa Cruz protagonizaron un festival de goles en el Estadio Zorros del Desierto, en el arranque de la segunda rueda de la Primera B 2026. El duelo entre Zorros y Textileros acabó con un resultado por 4-2, donde los locales lograron imponerse en los minutos finales del encuentro para mantener la cima de la tabla.

Con este resultado, Cobreloa se mantiene como líder exclusivo del Ascenso con 32 unidades, y le saca tres a su escolta Santiago Wanderers. Por su parte, Deportes Santa Cruz se mantiene penúltimo en la tabla con 12 puntos, a nueve de Rangers que es colista.

Cobreloa se queda con el festival de goles en Calama

En un partido entretenido, donde ambas escuadras mostraron sus mejores valores en ofensiva, fue Cobreloa quien golpeó primero. A los 22’ minutos, tras un error en defensa de los Textileros que llegó a los pies de Gustavo Gotti quien con un remate al segundo palo marcó el primero de la jornada.

La igualdad de los Textileros llegó a la brevedad, ya que a los 30’ tras un lateral Alvarado fue Diego Arias quien aguantó en el área y con una volea con media vuelta marcó el empate en el Zorros del Desierto.

Tres minutos después, los Zorros recuperaron la ventaja en el marcador, tras un centro de Gatica, González controló y le cedió el balón a Matías Tapia que con un remate en el área chica marcó el 2-1.

En el segundo tiempo, Deportes Santa Cruz no bajó los brazos en su búsqueda por la igualdad, y la encontraron a la hora del partido, tras un golazo de Iker Quiroz, quien con un zapatazo de pierna derecha colocó el balón en el ángulo derecho del arco local.

En el final del encuentro, Cobreloa encontró la clave de la victoria con dos goles en el final. A los 81’ minutos se hizo valer la regla de dos cabezazos en el área es gol, tras el pivoteo de San Juan que logró conectar González para el 3-2.

Para cerrar el marcador, un contraataque mortal por la banda izquierda concluyó en un centro al segundo palo de González que cabeceó Gustavo Gotti para sentenciar el partido.

¿Cuándo vuelven a jugar Cobreloa y Santa Cruz en la Primera B 2026?

Cobreloa deberá defender su liderato en calidad de visitante, ya que tendrá que enfrentarse a Curicó Unido por la fecha 18. El duelo entre Torteros y Zorros se disputará el próximo sábado 1 de agosto a partir de las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario La Granja.

Por su parte, Deportes Santa Cruz deberá medirse ante el escolta de la división, Santiago Wanderers. El choque entre Textileros y Caturros se juagrá el próximo domingo 2 de agosto a partir de las 17:30 horas en el Estadio Joaquín Muñoz.