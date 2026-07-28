Datos Clave No vuelve a Chile: Abogado de Jadue, Marcelo Hadwa, dice que tiene su vida armada en EE.UU Fue sobreseído: Hadwa dice que “los hechos que se le imputaban no constituyen delito” En Miami: Aún no recibe sentencia

Sergio Jadue fue sobreseído por el Décimotercer Juzgado de Garantía por la causa de investigación de dos delitos tributarios y por apropiación indebida. Tras esto su abogado defensor Marcelo Hadwa se mostró conforme, ya que consideraba que su representado era inocente de lo que se le imputaba.

En diálogo con CNN Deportes, Hadwa aseguró que Jadue está “tranquilo” y que no tiene en sus planes volver a Chile por el momento, ya que está asentado en Estados Unidos.

Sergio Jadue no vuelve a Chile tras decisión favorable de la Justicia

Marcelo Hadwa señaló: “El no tiene pensado, en el corto plazo al menos, volver a Chile. Tiene su vida armada allá en Estados Unidos“.

Acerca del sobreseimiento, expresó: “Estamos conformes, era lo que esperábamos. El tribunal, en definitiva, acogió la tesis de esta defensa… Seguimos con la convicción absoluta de que los hechos que se le imputaban no constituyen delito”.

Además, añadió que: “Está tranquilo porque la gente no sabe, no conoce lo que ha vivido durante estos últimos años”.

Finalmente, se refirió a una posible apelación del Ministerio Público o el Servicio de Impuestos Internos (SII): “No se puede afirmar que algo se ganó hasta que la sentencia esté firme y ejecutoriada”.

¿Cuál es la situación judicial de Sergio Jadue en Estados Unidos?

En Estados Unidos aún no hay sentencia para Sergio Jadue: se espera un pronunciamiento de un tribunal en Miami, aunque se ha postergado varias veces la decisión final.

Jadue se declaro culpable en 2015 por el caso FifaGate y permanece en la ciudad estadounidense como testigo protegido del FBI.