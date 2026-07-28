Datos Clave Lo que revelan los registros: Mardones recibió más de $9 millones del IND entre abril y junio mientras era seremi. La autorización de Duco: La ministra habría dado venia verbal para que continuara percibiendo la beca. La versión del IND: El último pago fue la liquidación de mayo y los beneficios ya están cerrados.

Una atleta paralímpica que asumió como seremi del Maule en marzo y siguió cobrando su beca deportiva del Estado durante meses. Eso es lo que revelan registros del portal de Transparencia del Instituto Nacional de Deportes (IND) sobre Francisca Mardones, la actual autoridad regional del Ministerio del Deporte en el Maule, según consignó The Clinic.

Según los datos públicos disponibles, Mardones percibió en abril aportes del IND que sumaron más de $5,5 millones, incluyendo una transferencia de $3.897.541 por concepto de apoyo de alto rendimiento y cinco bonos complementarios. En junio se registró un nuevo depósito de $3.897.541 por la Beca Proddar, además de $512.000 por beneficio de Sala Cuna y $305.670 por beneficio AFP. Todo esto en paralelo al cobro de su sueldo bruto mensual como seremi, que según la Subsecretaría del Deporte asciende a $4.554.112.

La ministra Natalia Duco renunció voluntariamente a la misma Beca Proddar en febrero pasado, antes de asumir formalmente el Gabinete. Esa decisión hace aún más llamativa la situación de su seremi, que continuó recibiendo el beneficio estatal durante su primer trimestre al frente de la secretaría regional. Según fuentes del Ministerio del Deporte citadas por The Clinic, fue la propia Duco quien autorizó verbalmente a Mardones a mantener la beca, al garantizarle que no existía “inhabilidad legal” para percibirla mientras ejercía el cargo.

Los descargos de la seremi Francisca Mardones

En declaraciones al citado medio, Mardones justificó los cobros señalando que hubo un retraso en el pago de sus primeras remuneraciones como seremi, que no había recibido el oficio oficial de nombramiento al momento de mantener los trámites, que debía sostener compromisos de entrenamiento de cara a un torneo en septiembre y que tenía que sustentar el gasto de su hogar.

Sin embargo, la información pública desmiente la existencia de vacíos en sus remuneraciones: a la fecha, todos sus sueldos como seremi han sido pagados íntegramente.

La versión del IND sobre los pagos a Mardones

Desde el organismo señalaron que Mardones se mantuvo cumpliendo con sus obligaciones de entrenamiento y participación en competencias hasta mayo de 2026, y que renunció a la beca el 2 de junio por las dificultades para compatibilizar la exigencia deportiva con el cargo público.

El depósito del 10 de junio, aclararon, corresponde a la liquidación del mes de mayo, ya que la Beca Proddar se cancela a mes vencido. Con ese pago, aseguran, quedó cerrada la entrega de beneficios estatales a la autoridad regional.