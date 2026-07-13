Datos Clave Natalia Ducó en el ojo del huracan: Por su puesto “chamán” que la ayudó en la crisis por BTS Asesor ministerial: Silvio Garcia, quien gana cerca de 4 millones de pesos al mes Baja en las encuestas: Su popularidad ha bajado y está en entredicho su continuidad

La ministra del Deporte, Natalia Duco, está envuelta en una nueva polémica: aseguran que un “chamán” con sueldo millonario la ayudó espiritualmente en los momentos de mayor tensión por la crisis que generó la cancelación de conciertos de BTS en el estadio Nacional, situación que finalmente fue revertida por la propia jefa de cartera.

Según The Clinic, Duco fue ayudada por Silvio García, asesor de la autoridad de Estado, quien en los pasillos del ministerio es apodado como “el chamán”, y que entregó mensajes motivacionales religiosos en los complejos infantes que atravesó la medallista panamericana por las críticas de las ARMY, como se les conoce a las fanáticas del grupo musical surcoreano.

¿Cuánto gana el “chamán” de Natalia Duco?

En el portal de transparencia del ministerio del Deporte se da a conocer que García gana poco más de 4 millones de pesos brutos y que su labor consta de “brindar asesoría estratégica y técnica a la ministra del deporte, contribuyendo a la toma de decisiones de alto nivel y a la coordinación interinstitucional, asegurando el cumplimiento de los lineamientos del gobierno y los objetivos sectoriales del deporte”.

En sus labores no está otorgar ayuda espiritual a la ministra, aunque él realizó esta labor durante los momentos más álgidos que experimentó.

Las polémicas que ha enfrentado la ministra Natalia Duco

Natalia Duco ha enfrentado algunas polémicas en su cuatro meses como ministra del Deporte. Aparte de las críticas por su “chamán” y por la suspensión de los conciertos de BTS, lo que fue rectificado, también se ganó cuestionamientos por comprometer fondos al rodeo, actividad que pese a ser una de las más populares de nuestro país, también tiene muchos detractores.

Todo esto ha provocado que baje su aprobación en las encuestas, lo que ha generado una serie de versiones que indican que es una de las candidatas a salir del Gabinete del Presidente de la República, José Antonio Kas, aunque ella no ha mencionado esta opción, ni tampoco parece tener ganas de dejar su cargo por voluntad propia.