Datos Clave Coordinación previa: Bizarrap confesó que la FIFA lo contactó un día antes del partido para entregar el premio, sin saber aún quién ganaría la votación popular. Sospechas en redes: Usuarios de X y fanáticos africanos usaron la frase para asegurar que el galardón y el triunfo de Argentina ya estaban decretados. Indignación oficial: La Federación Egipcia de Fútbol emitió un duro comunicado exigiendo sancionar al cuerpo arbitral tras la polémica remontada trasandina.

El infartante triunfo por 3-2 de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 sigue sumando capítulos de máxima tensión fuera de la cancha. A las severas quejas del plantel africano por el cometido del juez francés François Letexier, ahora se sumó una inesperada polémica en las plataformas digitales. El protagonista es el productor musical argentino Bizarrap, quien encendió las redes sociales tras revelar detalles internos sobre cómo se gestó la entrega del premio al Jugador del Partido (MVP) a Lionel Messi.

¿Qué dijo Bizarrap sobre el premio MVP de Messi?

Una vez consumada la clasificación de la escuadra de Lionel Scaloni a los cuartos de final, la plataforma de streaming deportivo DAZN entrevistó al creador de las populares BZRP Music Sessions. En la transmisión en vivo, el artista explicó con total naturalidad cómo la FIFA lo seleccionó para otorgar la distinción sobre el césped, dejando una frase que rápidamente fue aprovechada por los detractores de la Albiceleste.

“Me avisaron ayer de que tenía que darle el premio. Sea quien sea el jugador del partido… Obviamente que dije que sí, me gusta demasiado el fútbol. Generalmente prefiero no hacer estas cosas, pero tenía la esperanza de que íbamos a terminar ganando y fue así”, confesó el músico.

A pesar de que el galardón al MVP de la Copa del Mundo se define mediante una votación abierta donde los aficionados sufragan de manera digital durante el transcurso del juego, las palabras de Bizarrap fueron interpretadas por miles de usuarios como un “descuido” que dejaría en evidencia un supuesto arreglo previo para beneficiar la figura de Messi, independientemente de lo que pasara en los 90 minutos de juego.

Bizarrap admitiendo que desde ayer LE AVISARON QUE LE tenía que DAR el premio del jugador del partido a Messi, cuando se da cuenta que la cagó cambia el discurso. pic.twitter.com/lcLv8pKLCo — Los Expulsados (@losexpulsados) July 8, 2026

La polémica del Argentina vs Egipto en el Mundial 2026

La declaración del productor musical cayó en el momento más caliente del torneo. Egipto ganaba cómodamente el encuentro por 0-2 gracias a una sólida presentación táctica, pero el campeón defensor reaccionó de manera demoledora anotando tres goles en solo 13 minutos, por medio de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Sin embargo, la espectacular remontada quedó completamente ensombrecida por dos jugadas clave que desataron la furia de los “Faraones”.

La primera gran controversia ocurrió cuando el árbitro Letexier anuló lo que hubiese sido un gol legítimo para Egipto tras revisar una infracción previa mediante el VAR. La gota que rebalzó el vaso llegó en los descuentos de la segunda mitad: Mohamed Salah comandó un contragolpe fulminante, entró al área penal trasandina y cayó derribado por un defensor. El juez desestimó la falta, no recurrió a la tecnología y la jugada posterior terminó en el gol definitivo de Enzo Fernández para el 3-2 definitivo. El banco egipcio se fue encima del referato, sufriendo expulsiones y amonestaciones en medio de un caos total.

El duro comunicado de Egipto contra la FIFA por el arbitraje

La indignación escaló rápidamente a niveles institucionales. La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) rompió el silencio con un comunicado público de extrema dureza, exigiendo medidas drásticas a la organización del torneo.

“La Federación no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR. Varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido”, sentenció el organismo africano, solicitando además que el cuerpo arbitral completo sea expulsado de lo que resta de la cita mundialista.

Incluso leyendas del fútbol internacional como el brasileño Zico alzaron la voz para sumarse a los cuestionamientos, asegurando de forma tajante que “todo está decidido” en favor de la escuadra sudamericana. Mientras tanto, Bizarrap intentó enfriar los rumores en sus cuentas oficiales publicando una fotografía junto al astro de la MLS con un afectuoso mensaje de admiración: “Te amo para siempre. Un pasito más, Leo Messi”. De igual forma, el debate sobre la transparencia en las llaves del Mundial 2026 quedó instalado en la antesala de los cuartos de final.