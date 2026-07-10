Datos Clave Proceso masivo: Migraciones abrió un proceso sancionatorio contra 36 instituciones de las tres categorías profesionales. Golpe al bolsillo: Las multas económicas van desde 10 hasta 200 UTM por cada deportista en situación irregular. El origen: La medida llega después de que el Sifup y la Anjuf denunciaran que 114 futbolistas extranjeros no cuentan con permiso laboral vigente.

Lo que el pasado martes comenzó como una alarmante denuncia gremial escaló a nivel estatal. El Servicio Nacional de Migraciones anunció el inicio de un proceso sancionatorio contra 36 clubes del fútbol profesional chileno, tras detectar casos de futbolistas extranjeros que estarían prestando servicios sin la autorización laboral correspondiente.

El director nacional del organismo, Frank Sauerbaum, ratificó que la medida se tomó tras revisar los antecedentes expuestos por el Sindicato de Futbolistas Profesionales y la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol. Así, la crisis de las visas dejó de ser solo una advertencia gremial y pasó a convertirse en un problema administrativo inmediato para la industria.

¿Cuáles son las multas que arriesgan los clubes por la falta de visas?

Las instituciones involucradas se exponen a sanciones económicas reguladas por la Ley 21.325. De acuerdo con lo informado por Migraciones, las multas van desde 10 hasta 200 UTM por cada trabajador en situación irregular.

En dinero, los montos equivalen aproximadamente a multas entre $716.490 y $14.329.800 por futbolista. El valor final dependerá de cada caso, considerando la cantidad de deportistas sin autorización vigente y el tamaño de la institución involucrada.

Los clubes, en todo caso, tendrán derecho a presentar sus descargos y apelar dentro del proceso administrativo.

¿Qué equipos del fútbol chileno están siendo investigados por Migraciones?

Migraciones no ha publicado una nómina individual con los nombres de los clubes involucrados, pero sí informó que el proceso alcanza a 36 instituciones de las tres categorías profesionales.

Categoría Extranjeros/as registrados/as Sin permiso laboral Porcentaje Primera División masculina 109 40 36,7% Ascenso masculino 61 24 39,3% Segunda División masculina 27 15 55,6% Fútbol femenino 70 35 50% Total 267 114 42,7%

El proceso abarca tanto planteles masculinos como femeninos. Según el informe de los sindicatos, la situación más delicada aparece en la Segunda División masculina, donde el 55,6% de los futbolistas extranjeros registrados no tendría permiso laboral vigente, y en el fútbol femenino, donde una de cada dos jugadoras extranjeras estaría en esa misma condición.

Categoría Clubes bajo proceso Primera División 13 Liga de Ascenso 14 Segunda División Profesional 9 Total 36

¿Cómo seguirá el proceso entre Migraciones, la ANFP y el Sifup?

Más allá de las eventuales multas, el Servicio Nacional de Migraciones busca ordenar los procesos de contratación e inscripción de futbolistas extranjeros en Chile. Para eso, la autoridad anunció instancias de capacitación junto a la ANFP y al Sifup.

La idea es evitar que los deportistas queden expuestos a problemas básicos fuera de la cancha: cotizaciones previsionales, apertura de cuentas bancarias, acceso al sistema de salud y formalización correcta de sus vínculos laborales.

El caso ahora entra en una etapa clave. Los clubes deberán responder ante Migraciones, mientras la ANFP queda obligada a revisar cómo se están habilitando jugadores y jugadoras extranjeras en el fútbol profesional chileno.

En resumen

El Servicio Nacional de Migraciones abrió un proceso sancionatorio contra 36 clubes del fútbol chileno por mantener a 114 futbolistas extranjeros sin permiso laboral vigente. Las instituciones arriesgan multas de hasta 200 UTM por cada jugador o jugadora en situación irregular, en una crisis que golpea a Primera División, Ascenso y Segunda División.

Sigue en Alairelibre.cl el desarrollo de esta crisis administrativa y las resoluciones del Servicio Nacional de Migraciones sobre los clubes nacionales.