Datos Clave El detenido: Sebastián Soto Guerra, suegro del futbolista, fue capturado por tráfico de drogas en el marco de la “Operación Capitanes”. El vínculo: La policía incautó un vehículo de alta gama a nombre del jugador y allanó una vivienda arrendada por su pareja en La Florida. La investigación: El Ministerio Público indagará si el ex Colo Colo tiene algún grado de conocimiento o participación en los ilícitos de la banda.

El suegro de Carlos Palacios fue detenido durante un operativo por tráfico de drogas realizado por la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur. El procedimiento permitió incautar 75 kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína, dos armas de fuego y un vehículo inscrito a nombre del actual jugador de Boca Juniors.

El nombre del futbolista aparece en las diligencias por la propiedad del automóvil y por su relación con una vivienda allanada en La Florida. Sin embargo, hasta ahora Palacios no está detenido ni formalizado, y la Fiscalía deberá establecer si tuvo conocimiento o alguna participación en los hechos.x

¿Por qué detuvieron al suegro de Carlos Palacios?

La captura se dio en el marco de la denominada “Operación Capitanes”, un trabajo conjunto entre la Brigada Antinarcóticos de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur. El operativo permitió desbaratar a la banda conocida como “Los Pájaros de La Legua” y terminó con la detención de Sebastián Soto Guerra (33 años), suegro del futbolista.

El imputado era uno de los blancos principales de la investigación. Tras un largo seguimiento, los detectives lograron interceptarlo con un masivo cargamento: el megaoperativo culminó con la incautación de 75 kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína, listos para ser distribuidos en la capital.

¿Qué vínculo tiene Carlos Palacios con el operativo por drogas?

El caso salpicó directamente a “La Joya” por los bienes utilizados para la comisión del delito. Según revelaron los antecedentes policiales, el suegro del futbolista utilizaba un vehículo de alta gama (un Mercedes Benz) que figura inscrito legalmente a nombre de Carlos Palacios para realizar los traslados de la droga.

Pero eso no fue todo. El imputado fue registrado llegando a descargar las sustancias ilícitas a un inmueble ubicado en la comuna de La Florida. Al allanar la propiedad, la PDI no solo encontró drogas, sino también dos pistolas marca Glock. La vivienda no es propiedad del jugador, pero está arrendada a nombre de su actual pareja (hija del detenido) y es el lugar que Palacios frecuenta cuando está de paso por Chile.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre la situación legal del ex Colo Colo?

El jefe de la Fiscalía SAC Metropolitana Sur, Alex Cortés, entregó detalles del procedimiento y aclaró que, si bien hasta ahora no se ha acreditado un contacto directo del jugador con las sustancias, su nombre será parte de las indagatorias.

“El suegro de este jugador era uno de los blancos principales que estaba siendo investigado. Esta es una investigación de larga data, en donde incluso ya se había incautado droga con anterioridad”, detalló el persecutor.

Respecto a la situación penal de Palacios, Cortés fue categórico sobre los pasos a seguir: “La investigación continúa y se deberá establecer si efectivamente existe alguna vinculación de este futbolista con la investigación por el delito de tráfico de drogas, o si tuvo alguna participación o conocimiento de los hechos”.

¿Cuál es el presente de Carlos Palacios en Boca Juniors?

Este escandaloso episodio extrafutbolístico llega en el peor momento posible para el jugador. Palacios comienza recién a dejar atrás una extensa lesión que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas en Argentina.

De hecho, este mismo lunes el volante había vuelto a realizar trabajos en campo con balón, atravesando la fase final de su recuperación con la ilusión de volver a ser considerado por el cuerpo técnico “Xeneize”. Ahora, el chileno deberá enfocarse en su retorno al césped, mientras espera que el avance de la investigación judicial aclare su desvinculación total de los graves delitos que se le imputan a su entorno familiar.

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