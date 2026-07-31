Datos Clave Boca sale de La Bombonera: Palacios y sus compañeros harán de local fuera de su estadio La razón: Recuperación de la cancha por su mal estado ¿Dónde jugarán?: Serán tres partidos en el estadio de Huracan y/o Lanús

Carlos Palacios sale de La Bombonera, al igual que todo Boca Juniors, ya que se hará un trabajo de recuperación de la cancha por el mal estado que ha mostrado en los últimos compromisos, debido a trabajos de resembrado y lluvias que han afectado su estado.

La salida de los Xeneizes de su cancha será por tres partidos: contra Estudiantes el 5 de agosto, frente a Vélez Sarsfield el fin de semana siguiente (ambos por la Liga Argentina) y contra Deportivo Recoleta el 11 del mismo mes por la Copa Sudamericana.

Las opciones para hacer de local son los estadios de Huracán y Lanús, decisión que se tomará como máximo este sábado 1 de agosto, según informó la prensa trasandina.

¿Carlos Palacios se queda en Boca o viene a Colo Colo?

En las últimas horas se ha reportado un presunto interés de Carlos Palacios por volver a préstamo a Colo Colo, dado que en Boca Juniors no ha podido cumplir con las expectativas del medio y los hinchas, producto de diversas lesiones que le han permitido jugar solo un partido oficial esta temporada.

En Macul no se cierran a la idea, pero no pueden pagar por su fichaje, así que adhieren a que la única posibilidad es una cesión.

Todo depende del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, quien se llevó a Palacios a inicios de 2025 con la expectativa de que brillara. De hecho, en más de alguna ocasión señaló que el chileno tiene muchas cosas parecidas a él, respaldo que no le ha servido a La Joya para mostrar todo su potenciar en la escuadra Azul y Oro.

Los números de Carlos Palacios con la camiseta de Boca Juniors

Carlos Palacios ha jugado 37 partidos con la camiseta de Boca Juniors y ha participado apenas en siete goles entre convertidos y asistencias, estadísticas pobres para lo que se esperaba de su rendimiento.

Los números desglosados: