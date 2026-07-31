Datos Clave La revelación: Márcico dijo que Palacios pasa un momento familiar complicado y quiere volver a Chile. Los números en Boca: 37 partidos, 3 goles y 4 asistencias en 17 meses. Solo 17 minutos jugados en 2026. La postura de Boca: El club analizaría propuestas de préstamo o venta, según medios argentinos.

Un año y medio después de llegar a Boca Juniors por cerca de 5 millones de dólares, Carlos Palacios quiere volver a Colo Colo. Así lo reveló Alberto Márcico, histórico volante del club xeneize y hoy figura de los medios argentinos, quien destapó no solo el deseo del jugador sino también la razón que lo impulsa: un momento familiar complicado que lo tiene con la cabeza lejos de Buenos Aires.

“Ahora acá en Argentina sabemos que pasa por un momento familiar complicado y quiere conseguir su préstamo en Colo Colo. Esto lo supimos hace un par de días, es información muy reciente”, dijo Márcico a El Deportivo. El mismo exjugador fue lapidario con el rendimiento del chileno: “Se pagó mucho dinero y no rindió lo que todos pensábamos. Estuvo lejísimo. No rindió un 80%, no. Yo creo que habrá rendido un 30% con suerte de lo que uno esperaba”.

La postura de Boca Juniors ante el posible retorno de Palacios

Hace unas semanas, el club xeneize solo aceptaba una venta definitiva. Pero según el periodista Augusto César de ESPN Argentina, Boca comenzó a analizar propuestas de préstamo o venta por Palacios, lo que abriría una ventana que antes parecía cerrada. El contrato del jugador es hasta diciembre de 2029, lo que complica cualquier operación que no cuente con el aval del club porteño. Por su parte, en Blanco y Negro no han confirmado ningún avance formal, aunque el interés albo por repatriar a La Joya sí fue confirmado por medios argentinos.

Sin embargo, según pudimos conocer en Al Aire Libre, su círculo cercano en el país ya maneja la información de que estaría avanzando positivamente para su regreso a Macul.