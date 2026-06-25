Datos Clave El protagonista: El Club Deportivo Tricolor Municipal de Paine, una tradicional institución deportiva con 116 años de historia en el fútbol amateur chileno. La meta: Convertirse en la comunidad futbolera más grande del país y alcanzar los 2 millones de seguidores en redes sociales. El factor internacional: Buscan la ayuda del famoso influencer argentino Scarso, el mismo que lanzó a la fama mundial al defensor neozelandés Tim Payne.

La supervivencia en el fútbol amateur chileno es una batalla diaria que obliga a los dirigentes a usar la creatividad al máximo para no desaparecer. En medio de ese complejo panorama, una centenaria escuadra que milita en la Tercera División B decidió golpear la mesa digital con una apuesta sin precedentes que fue revelada por El Deportivo. A través de un llamativo video en Instagram, el equipo hizo un llamado directo al popular streamer Scarso. ¿La descabellada promesa? Bautizarse oficialmente en internet como “Tricolor de Payne” si el argentino los ayuda a dominar las redes sociales de Chile.

¿Por qué el club promete transformarse en el “Tricolor de Payne”?

El origen de esta locura publicitaria nace del impacto mundial que generó en la previa del Mundial 2026 el jugador neozelandés Tim Payne. El rústico zaguero pasó del más absoluto anonimato a ostentar casi seis millones de seguidores en Instagram y a fichar por Olimpia de Paraguay, todo gracias a una cruzada digital del influencer argentino Valen Scarsini (“El Scarso”).

Martín Nilo, presidente de la institución nacional, explicó los motivos de esta audaz movida de marketing que busca replicar el milagro: “Somos Tricolor de Paine, un club con más de 116 años de historia y fuimos testigos de lo que logró el Scarso con Tim Payne. Una verdadera locura”.

La idea fue impulsada junto a su Community Manager, Ignacio Hinojosa, quien subió una foto del exótico defensa internacional vistiendo la camiseta del club y sosteniendo una sandía, fruta emblema de la zona.

Ante las críticas de los más puristas, Nilo defiende la curiosa modificación lingüística: “Si usted coloca en el Waze o alguien lo interpreta en inglés, también suena ‘Pein’. Al final es una ‘y’ griega por una ‘i’ latina”. De todas formas, el timonel aclaró al citado medio que el cambio no borrará la historia institucional: “Para efectos de inscripción, el nombre sigue siendo Club Deportivo Tricolor Municipal de Paine. En las redes sociales sería el cambio”.

La dura realidad económica detrás del fenómeno viral

Más allá de lo pintoresco del reto que busca cautivar a Scarso, la campaña esconde un dramático grito de auxilio frente a las penurias del fútbol amateur. El club no cuenta con derechos de televisión ni financiamiento estatal, dependiendo exclusivamente del esfuerzo familiar y de las ventas en la pérgola del estadio para sobrevivir y ayudar a sus deportistas.

“Hoy tenemos a tres jugadores y casi un cuarto que están lesionados de las rodillas y eso implica operaciones (…) No recibimos financiamiento estatal. Nosotros sobrevivimos por la entrada, por lo que podemos generar en la pérgola, cuando se venden el famoso completo, la famosa papa frita, la bebida… Con eso sobrevivimos nosotros. Si hay que hacerle una resonancia a un jugador, tenemos que financiarlo vendiendo completos o choripanes“, confesó con crudeza el timonel del cuadro metropolitano.

A continuación, el duro contraste entre los objetivos de la campaña viral y la realidad de la escuadra:

Aspecto Institucional Detalle de la Realidad del Club Gasto por viaje (ej. Copiapó) $2,5 millones de pesos más el costo de las colaciones. Rol Social Albergan a 300 jugadores en siete series, alejándolos de los riesgos sociales. Crecimiento en redes Pasaron de 7.000 a más de 16.000 seguidores en un par de días de campaña. Meta financiera anual $60 millones de pesos para garantizar la operatividad de todo el equipo.

Por ahora, el club saca cuentas alegres ya que el ruido mediático de transformarse en el “Tricolor de Payne” ha despertado el interés de nuevos auspiciadores. El desafío está lanzado y la escuadra espera que el milagro cibernético cruce la cordillera.