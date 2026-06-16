Datos Clave Salto impensado: El defensor dejará las filas del Wellington Phoenix de su país natal para sumarse a un tricampeón de la Copa Libertadores de América. Desafío continental: Su nuevo club se encuentra clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana, esperando rival para la fase eliminatoria. Fenómeno global: El jugador acaba de debutar en el empate 2-2 de su selección ante Irán, respaldado por una legión de más de 5 millones de nuevos fanáticos.

El Mundial 2026 no solo nos deja goles y polémicas, sino también historias dignas de una película. Lo que comenzó como una simple broma de redes sociales terminó transformando la vida y la carrera de Tim Payne. El lateral derecho de Nueva Zelanda, que pasó del anonimato absoluto a ser la superestrella digital más grande del certamen, acaba de dar el salto más sorpresivo del mercado de fichajes. Tras hacer su esperado debut oficial en el empate 2-2 de su combinado nacional frente a Irán, medios internacionales confirmaron que el zaguero armará las maletas para continuar su carrera profesional en un histórico gigante de Sudamérica.

¿Por qué Tim Payne se hizo viral y sumó millones de seguidores?

Para entender la magnitud de este bombazo, hay que mirar semanas atrás. Hasta hace muy poco, muy pocos fuera de Nueva Zelanda sabían quién era el defensor de 32 años. Todo cambió gracias al influencer argentino Valen Scarsini (“El Scarso”), quien lanzó una insólita campaña en redes: buscar al futbolista menos conocido de los 48 seleccionados del Mundial y convertirlo en un gigante.

El elegido fue Payne, quien apenas sumaba 4.715 seguidores en Instagram. En cuestión de 72 horas, la locura estalló. Fanáticos latinoamericanos lo adoptaron como ídolo, llevándolo a superar los 5 millones de seguidores. Se organizaron banderazos en su honor en Miami, le compusieron una cumbia (“No Payne, No Gain”), y hasta el reconocido músico Ca7riel le dedicó una canción.

El cariño fue tan grande que incluso su esposa, la fotógrafa costarricense Michelle Peters, salió a agradecer a Latinoamérica por “adoptarlo”, asegurando entre risas que ella le traduciría el humor de nuestro continente. Y vaya que necesitará traducción en su nueva aventura.

El sorpresivo nuevo equipo de Tim Payne: jugará la Copa Sudamericana

La fama mundial no solo le trajo interacciones en internet, sino también un contrato soñado en esta parte del mundo. Según confirmó la prestigiosa cadena británica Sky Sports, Tim Payne llegó a un acuerdo total para convertirse en el flamante refuerzo del Club Olimpia de Paraguay.

El zaguero, con pasado en el Blackburn Rovers de Inglaterra y el Portland Timbers de Estados Unidos, abandonará el Wellington Phoenix para unirse a las filas del “Decano” paraguayo apenas termine la participación de los All Whites en el Grupo G (donde aún deben medirse ante Egipto y Bélgica).

La llegada de Payne a suelo guaraní tiene un condimento extra: Olimpia se encuentra instalado en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El neozelandés, convertido ahora en un ícono pop, podría hacer su debut continental enfrentando al ganador de la llave entre Vasco da Gama de Brasil e Independiente Medellín de Colombia. Un giro de guion que nadie vio venir.

New Zealand right-back and viral sensation Tim Payne will join Paraguayan side Olimpia from Wellington Phoenix 📝🇳🇿 pic.twitter.com/CKnEJyDLvo — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 16, 2026

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