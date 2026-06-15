Irán y Nueva Zelanda se miden este lunes 15 de junio a las 22:00 horas de Chile en el SoFi Stadium de Los Ángeles, cerrando la Fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026. El duelo tiene un condimento político inédito en la historia reciente del torneo: Estados Unidos le negó a Irán la posibilidad de establecer su búnker de entrenamiento en territorio norteamericano, por lo que el equipo asiático debe entrar y salir del país en cada partido, hospedándose en Tijuana, México. Pese al obstáculo logístico, los iraníes llegan en forma.

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Irán vs Nueva Zelanda, minuto a minuto

La previa del Irán vs Nueva Zelanda

Irán, bajo las órdenes del DT Amir Ghalenoei, llega al debut mundialista con una racha positiva: tres victorias consecutivas en amistosos de preparación ante Costa Rica, Gambia y Mali, lo que refleja una buena puesta a punto a pesar de las complicaciones logísticas. El referente ofensivo es el Mehdi Taremi, secundado por Ali Gholizadeh y Amirhossein Hosseinzadeh en el ataque de un esquema 4-3-3 de transiciones rápidas.

Nueva Zelanda, dirigida por Darren Bazeley, llega con una preparación preocupante: derrota 4-0 ante Haití y caídas frente a Inglaterra en sus últimos compromisos amistosos, generando dudas sobre su capacidad para competir en la élite mundial. Su figura más inesperada es Tim Payne, protagonista de los últimos duelos internacionales de los All Whites. La propuesta táctica es el 4-4-2 defensivo con el que el técnico Bazeley buscará cerrar espacios y salir en contragolpe con Callum McCowatt y Kosta Barbarouses como puntas.

Formaciones de Irán vs Nueva Zelanda

Formación de Irán:

Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Milad Mohammadi; Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebbi, Saman Ghoddos, Arya Yousefi; Mehdi Taremi, Shahriyar Moghanloo

Formación de Nueva Zelanda:

Max Crocombe; Tim Payne, Michael Boxall, Liberato Cacace, Finn Surman; Joe Bell, Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Elijah Just; Callum McCowatt, Chris Wood

¿Dónde ver Irán vs Nueva Zelanda en vivo?

El duelo entre Irán y Nueva Zelanda se disputará este lunes 15 de junio a las 22:00 horas de Chile en el SoFi Stadium, Los Ángeles. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO. El árbitro designado por FIFA es el mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, con el japonés Yusuke Araki como VAR.